El Temerario Mayor respalda trabajo de Joel Huiqui en Cruz Azul con un sorpresivo mensaje

Joel Huiqui fue respaldado por el Temerario Mayor por su gran trabajo al frente de Cruz Azul.

Adolfo Ángel Alba, el Temerario Mayor, salió en defensa de Joel Huiqui luego de que el director técnico mexicano ganó su segundo trofeo con Cruz Azul en apenas 10 partidos, esto luego de la victoria del equipo cementero sobre el Toluca en el Campeón de Campeones.

En su cuenta de X, el fundador, líder, tecladista y principal compositor de Los Temerarios publicó un mensaje en el que reconoció el trabajo de la directiva de La Máquina y del entrenador mexicano para devolverle la confianza a la afición en sólo unos cuantos meses y juegos.

En el fútbol caben todas las opiniones, pero la objetividad comienza por reconocer los hechos.



Cruz Azul llevaba nueve partidos sin ganar cuando Joel Huiqui asumió el mando. Diez encuentros después, el balance habla por sí solo: ocho victorias, dos empates, ninguna derrota, La… — Adolfo Ángel Alba (@adolfoangel1) July 27, 2026

“El mérito no se divide: se comparte. Hay una directiva que construye, un cuerpo técnico que conduce y jugadores que responden. Eso, precisamente, es un proyecto”, dice parte del mensaje que compartió el Temerario Mayor, fiel aficionado del Cruz Azul.

El Temerario Mayor resalta resurgir de Cruz Azul con Joel Huiqui

Adolfo Ángel Alba hizo énfasis en que el invicto y los dos trofeos que Cruz Azul ha ganado en apenas tres meses con Joel Huiqui en el timón no son producto de a casualidad, por lo que respaldó el trabajo del exzaguero al frente de los de La Noria.

“La suerte puede acompañar una noche; el trabajo sostiene una obra. Joel Huiqui tiene hoy más títulos que derrotas como director técnico de Cruz Azul: dos campeonatos y ninguna caída. Diez partidos sin perder sólo nacen del trabajo, del carácter y de un equipo que volvió a creer… y nos hizo creer a todos", subrayó el Temerario Mayor.

Los 10 juegos de Cruz Azul con Joel Huiqui como DT

Cruz Azul 3-1 Toluca (Campeón de Campeones)

Cruz Azul 2-1 Puebla (Jornada 2 Apertura 2026)

Atlético de San Luis 2-3 Cruz Azul (Jornada 1 Apertura 2026)

Pumas 1-2 Cruz Azul (Final vuelta Clausura 2026)

Cruz Azul 0-0 Pumas (Final ida Clausura 2026)

Chivas 1-2 Cruz Azul (Semifinal vuelta Clausura 2026)

Cruz Azul 2-2 Chivas (Semifinal ida Clausura 2026)

Cruz Azul 1-0 Atlas (Cuartos de final vuelta Clausura 2026)

Atlas 2-3 Cruz Azul (Cuartos de final ida Clausura 2026)

Cruz Azul 4-1 Necaxa (Jornada 17 Clausura 2026)

¿Quién es el Temerario Mayor?

El Temerario Mayor es el apodo del músico, compositor y productor mexicano Adolfo Ángel Alba, quien nació el 1 de septiembre de 1963 en Fresnillo, Zacatecas.

Es conocido por ser el fundador, tecladista, director musical y segunda voz de Los Temerarios, emblemática agrupación de música grupera y balada romántica. Creó este exitoso proyecto musical junto con su hermano menor, Gustavo Ángel Alba (conocido como “El Temerario Menor”), quien se desempeña como la voz principal del grupo.

Los Temerarios se separó y terminó su carrera tras 47 años de trayectoria, luego de cumplir con una gira de despedida y dar sus últimos conciertos a finales de 2024.

EVG