Peso Pluma vive tenso momento con la afición de Cruz Azul en el Campeón de Campeones (VIDEO)

Peso Pluma se enganchó con la afición de Cruz Azul en el Campeón de Campeones contra el Toluca.

El cantante Peso Pluma tuvo un tenso momento con aficionados de Cruz Azul durante el partido del Campeón de Campeones contra el Toluca, esto luego de que festejó el gol de Alexis Vega, que significó el empate parcial de los Diablos Rojos.

En redes sociales circula un video en el que una seguidora de La Máquina dice “Ching... tu ma..., Peso Pluma”, mientras el artista festeja la anotación del conjunto escarlata. El también compositor lució un jersey del club mexiquense.

😳⚽ ¿Y esto?



Peso Pluma fue captado celebrando el gol de Alexis Vega durante el duelo entre Toluca y Cruz Azul por el Campeón de Campeones. La reacción no cayó nada bien entre los aficionados celestes, quienes comenzaron a insultarlo desde las gradas.



Al final, la historia… pic.twitter.com/cOlSkVrNJ2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 26, 2026

Lejos de inmutarse, Peso Pluma hizo un gesto como de que no había escuchado los insultos en su contra y celebró con todo el empate momentáneo del Toluca en el encuentro desarrollado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Peso Pluma toma con humor burlas de afición de Cruz Azul

En otro video que circula en redes sociales se ve a Peso Pluma reírse de los insultos y las bromas de la fanaticada de Cruz Azul en las tribunas del estadio. Inclusive se dio el tiempo de interactuar con algunos de ellos.

El intérprete de “Ella Baila Sola” le regaló su cerveza a uno de los seguidores de La Máquina que se burlaba de él, un gesto que fue bien percibido por la afición del equipo cementero, que pasó de las burlas a los aplausos.

Y me quieren hacer pensar que Peso Pluma no es humilde 😂😂😂😂 pic.twitter.com/0v5w0euQKj — ChicadoblePP🥷 (@Jannisi23) July 26, 2026

La hinchada de Cruz Azul reconoció el buen humor y la positiva actitud de Peso Pluma a pesar de que el Toluca salió derrotado del Campeón de Campeones de la Liga MX.

¿Peso Pluma es aficionado del Toluca?

Peso Pluma ha declarado en varias ocasiones que el Atlas es el club del cual es aficionado en la Liga MX.

Por ese motivo llamó la atención que en el Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul apoyara a los Diablos Rojos.

Sin embargo, Peso Pluma hizo una visita sorpresa al entrenamiento del cuadro escarlata en Los Ángeles previo al cotejo contra los de La Noria, momento que aprovechó para conversar con futbolistas como Alexis Vega.

En agradecimiento a su visita, el Toluca le regaló un jersey personalizado con el número 10 de Jesús ‘Canelo’ Angulo.

EVG