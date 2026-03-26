Bruno Fernandes presume en una imagen su amor a México y Peso Pluma está involucrado (FOTO)

Bruno Fernandes es una de las estrellas de talla mundial de la Selección de Portugal que estarán presentes en la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse a la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA, pero antes de viajar a la Ciudad de México, el mediocampista del Manchester United presumió su amor por nuestro país en sus redes sociales.

El jugador luso subió varias imágenes a sus historias de Instagram donde se ve entrenando con el equipo de Roberto Martínez en Cancún, pero el detalle que se llevó los reflectores en la publicación de Fernandes fue la canción que puso, pues eligió la de “Ganga” de Peso Pluma de su nuevo disco Dinastía con Tito Double P.

Bruno Fernandes publicó tres fotos con diferentes fragmentos de la canción del artista mexicano, ganándose el amor de la afición azteca por conocer un poco más sobre nuestra cultura.

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Bruno Fernandes en un entrenamiento con Portugal. ı Foto: Captura de Pantalla

Portugal jugará en la reapertura del Estadio Azteca

La reapertura del Estadio Azteca es uno de los eventos más grandes previo al Mundial del 2026, pues uno de los recintos más históricos en el mundo del futbol volverá a abrir sus puertas para recibir a la afición y prepararse de cara al torneo más importante a nivel de selecciones.

El conjunto luso fue el elegido por la Federación Mexicana de Futbol para ser el rival de la Selección Mexicana en este encuentro y el combinado dirigido por Roberto Martínez trae a sus mejores armas para medirse al Tricolor, además de que llamaron a Paulinho para estos dos encuentros, así que el ariete del Toluca peleará por un lugar en la convocatoria final para la Copa del Mundo.

Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Joao Félix, Joao Cancelo, Goncalo Ramos son los nombres que más llaman la atención de la afición mexicana, pues son jugadores que año con año compiten al más alto nivel con su equipo.

Bruno Fernando pateando un balón en el entrenamiento. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Contra quién será el debut de Portugal en la Copa del Mundo del 2026?

Portugal ya se prepara para iniciar su participación en la Copa del Mundo del 2026; sin embargo, su primer rival en la competencia de la FIFA aún no se conoce, pues saldrá del Repechaje Intercontinental que se juega en Guadalajara.

Los lusos se medirán ante Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo en su debut en el Mundial 2026, encuentro que está programado para llevarse a cabo en la cancha del NRG Stadium de Houston, Texas.

El que podría considerarse el encuentro más complicado de Portugal en la fase de grupos será en la última jornada, ya que el equipo de Roberto Martínez tendrá que verse las caras con Colombia en el césped del Hard Rock Stadium.

DCO