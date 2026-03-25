La bienvenida de Paulinho en la Selección de Portugal que sacude las redes (VIDEO)

Paulinho, jugador de los Diablos Rojos del Toluca, recibió una calurosa bienvenida en la Selección de Portugal, a la cual fue convocado para formar parte del juego ante México en la apertura del Estadio Azteca.

“¡Ahora, todos juntos! Bienvenido de nuevo, Paulinho“, escribió la Selección de Portugal en un video publicado en redes sociales, en donde uno a uno jugadores del equipo van saludando a Paulinho, quien regresa a su equipo nacional después de seis años.

El tricampeón de goleo de la Liga MX fue recibido con fuertes abrazos y firmes saludos de mano por jugadores de la talla de João Cancelo y Bruno Fernandes, quienes son de las estrellas de Portugal y que juegan en los mejores clubes del planeta.

Con 33 años de edad Paulinho es tres veces al hilo el máximo goleador del futbol mexicano y una de las piezas clave para que Toluca pudiera obtener el bicampeonato.

A pesar de ser un delantero de probada clase y olfato anotador, el jugador escarlata no le había llenado el ojo al entrenador la Selección Portuguesa, Roberto Martínez, quien lo termina llamando al juego ante México por las bajas en la convocatoria de Rafael Leao y Rodrigo Mora.

Paulinho tiene solo tres juegos oficiales con el combinado lusitano. Dos de ellos fue en la Nations League de 2020, en donde no pudo anotar gol. El 11 de noviembre el entonces DT Fernando Santos lo llamó a un amistoso ante Andorra y arrancó de titular. El futbolista respondió a la confianza con dos dianas en la goleada 7-0.

Paulinho, referente en Toluca

Paulinho aterrizó en el Estado de México en el Apertura 2024, desde ese momento comenzó a ganarse a la afición esmeralda y ya logró convertirse en campeón de goleo; no solamente eso, también ha sido pieza fundamental para que los Diablos Rojos sean los actuales bicampeones.

En 80 partidos, Paulinho suma 54 dianas vestido del Toluca. Su llamado fue tan repentino que mientras jugaba con los choriceros el fin de semana ante el Pachuca, el timonel de Portugal decidió convocarlo, pues Rafael Leão sufrió una lesión.

“Terminando el partido, llegué al vestidor. Estaba con la cara de enojado y me preguntaron por qué; todavía no sabía que había sido convocado”, dijo el luso, quien reconoció que la Liga MX es muy competitiva, pero se le valora poco. “Ustedes venden muy mal su país y su liga. Es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Son una muy buena liga, pero tienen que venderla mejor”, dijo.

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