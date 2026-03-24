Gianni Infantino, el invitado especial de la FMF para el México vs Portugal en reapertura del Estadio Azteca

La FMF invitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la reapertura del Estadio Azteca.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es el invitado de lujo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para el partido amistoso entre México y Portugal a celebrarse el próximo 28 de marzo en el remodelado Estadio Azteca, que reabrirá sus puertas después de casi dos años del último partido realizado ahí.

De acuerdo con reportes de ESPN, el mandamás del ente rector del balompié a nivel mundial verá el encuentro entre el Tricolor y el equipo lusitano en el Coloso de Santa Úrsula, con lo que corroborará en persona los avances del histórico recinto que por tercera vez será sede de una inauguración de Copa del Mundo.

Vendrá a reapertura 🇲🇽 ⚽ 🇵🇹



Gianni Infantino, presidente de FIFA, estará en la reapertura del Estadio Azteca, para el encuentro entre México y Portugal.



También visitará Monterrey y Guadalajara para supervisar la organización en los juegos de reclasificación al Mundial. pic.twitter.com/6aNs7fA2V8 — El Poder del Futbol ⚽ (@PoderFutbol) March 24, 2026

El citado medio indica que, durante su visita a México, Gianni Infantino tendrá un recorrido por el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el cual fue remodelado previo al Mundial 2026 con apoyo de fondos de FIFA Forward. AS México reporta que el sábado 28 de marzo, el presidente de la FIFA comerá con todos los directivos de la Liga MX y de la FMF en el CAR.

Gianni Infantino estará en las tres sedes de México para el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aprovechará su visita a México no solamente para asistir a la reapertura del Estadio Azteca, pues también visitará Guadalajara y Monterrey, las otras ciudades sedes de México durante el desarrollo del Mundial 2026.

El mandamás de la FIFA acudirá primero a Monterrey, donde Bolivia y Surinam se enfrentan en el primer juego del repechaje intercontinental. Posteriormente irá a Guadalajara para observar el cotejo entre Nueva Caledonia y Jamaica, ambos duelos a celebrarse el jueves 26 de marzo.

Posteriormente, Gianni Infantino se trasladará a la CDMX para observar el duelo amistoso entre México y Portugal con el que el Estadio Azteca reabrirá sus puertas poco más de dos meses antes del comienzo del Mundial 2026.

Portugal y México se reencuentran casi una década después

México y Portugal miden fuerzas casi 10 años después de su enfrentamiento más reciente, el cual tuvo lugar en la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Los lusitanos se impusieron 2-1 al Tricolor en el partido por el tercer lugar de aquel torneo, en un partido que se definió en tiempos extra. Días antes, estas selecciones habían dividido unidades con su empate 2-2 en juego de la fase de grupos de la última edición de la Copa FIFA Confederaciones, certamen que se realizó de 1992 al 2017.

EVG