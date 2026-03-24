MLB 2026: ¿Cuándo arranca la temporada de las Grandes Ligas?; partidos, fecha, hora y todo lo que debes saber

La Temporada 2026 de la MLB arranca en el Oracle Park de San Francisco, California.

La MLB 2026 se pone en marcha este miércoles 25 de marzo, cuando comience la batalla por acabar con el dominio de Los Angeles Dodgers, que en las últimas dos temporadas del beisbol de Grandes Ligas se coronaron. El Opening Day será en el Oracle Park de San Francisco con el duelo entre Giants y Yankees.

Los New York Yankees enfrentan como visitantes a los San Francisco Giants en el primer encuentro de la MLB 2026 y en el único partido programado para este miércoles 25 de marzo, mismo que será transmitido por Netflix a nivel mundial.

MLB players playing keepy uppies with a baseball bat ⚾️



MLB #OpeningNight

New York Yankees vs. San Francisco Giants

LIVE on Netflix — March 25

Coverage starts at 7PM ET | 4PM PT pic.twitter.com/5d9GG7IOYa — netflix⁷ (@netflix) March 23, 2026

La actividad de la nueva temporada de la MLB continuará el jueves 26 de marzo con 11 partidos, entre ellos el primero de los bicampeones Dodgers, que debutan en calidad de locales en el Dodger Stadium contra los Arizona Diamondbacks, subcampeones en la Serie Mundial del 2023.

Juegos y horarios del Opening Day de la MLB 2026

Miércoles 25 de marzo

New York Yankees vs San Francisco Giants (18:10 horas)

Jueves 26 de marzo

Pittsburgh Pirates vs New York Mets (11:15 horas)

Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers (12:10 horas)

Washington Nationals vs Chicago Cubs (12:20 horas)

Minnesota Twins vs Baltimore Orioles (13:05 horas)

Boston Red Sox vs Cincinnati Reds (14:10 horas)

Los Angeles Angels vs Houston Astros, (14:10 horas)

Detroit Tigers vs San Diego Padres (14:10 horas)

Texas Rangers vs Philadelphia Phillies (14:15 horas)

Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals (14:15 horas)

Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers (18:30 horas)

Cleveland Guardians vs Seattle Mariners (20:10 horas)

Viernes 27 de marzo

New York Yankees vs San Francisco Giants (14:35 horas)

Athletics vs Toronto Blue Jays (17:07 horas)

Colorado Rockies vs Miami Marlins (17:10 horas)

Kansas City Royals vs Atlanta Braves (17:15 horas)

Los Angeles Angels vs Houston Astros (18:10 horas)

Cleveland Guardians vs Seattle Marines (19:40 horas)

Detroit Tigers vs San Diego Padres (19:40 horas)

Arizona Diamondbacks vs Los Angeles Dodgers (20:10 horas)

The Lineup Power Rankings just dropped and these teams are LOADED!



Who are you most excited to see? pic.twitter.com/n07uk39b60 — MLB (@MLB) March 22, 2026

Fechas destacadas de la MLB 2026

La primera fecha que sobresale en el calendario de la MLB 2026 es el 6 de abril, cuando Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se reencuentren tras sus siete enfrentamientos en la Serie Mundial de la campaña anterior.

El 15 de abril es el Día de Jackie Robinson, en honor al primer jugador afroamericano en la historia de la MLB, por el cual todos los equipos de la liga tienen retirado el número 42.

La Serie Mundial de la MLB 2026 está programada para ponerse en marcha el próximo 23 de octubre, cuando se lleve a cabo el Juego 1.

EVG