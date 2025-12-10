MLB regresa a México después de dos años; Conoce equipos, fechas y sede

La MLB regresa a México en el 2026 con dos partidos.

La MLB volverá a México en el 2026, dos años después de su última visita al país, para dos duelos entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks, los cuales se llevarán a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Beisbol.

Las Grandes Ligas dieron a conocer en sus redes sociales que los encuentros entre los Padres y los Diamondbacks se realizarán los próximos 25 y 26 de abril, como parte de la Mexico City Series en el MLB World Tour 2026.

🚨 ¡Regresa la México City Series! 🚨



¡El 25 y 26 de abril de 2026 se enfrentarán los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks! 🇲🇽 pic.twitter.com/aye9R8fS3x — MLB Español (@mlbespanol) December 10, 2025

“México ha sido durante mucho tiempo un lugar y punto focal valioso para nosotros en la búsqueda de talento, la construcción de relaciones y el aumento del número de seguidores fieles de los Diamondbacks”, aseguró al respecto Derrick Hall, CEO y socio general de los Arizona Diamondbacks.

¿Cuántas veces han jugado los Padres en México?

Los San Diego Padres han jugado una vez en la Mexico City Series de la MLB, lo cual ocurrió en la temporada del 2023, cuando enfrentaron a los San Francisco Giants en el Estadio Alfredo Harp Helú. Dichos cotejos se desarrollaron el 29 y 30 de abril.

La novena de los Padres, local administrativa en estos juegos, salió con los brazos en alto en los dos al imponerse por pizarras de 16-11 y 6-4.

¿Cuántas veces han jugado los Diamondbacks en México?

Los Arizona Diamondbacks ya estuvieron también una vez en México, pero no en la capital del país, pues en el 2019 jugaron en el Estadio de Beisbol Monterrey dos encuentros contra los Colorado Rockies.

La franquicia de Arizona se despidió con una victoria y una derrota en aquella visita de hace seis años a suelo mexicano.

La serie del 2026 entre San Diego Padres y Arizona Diamondbacks será la tercera de la Mexico City Series, que vino por última vez en la campaña del 2024.

Los Colorado Rockies y los Houston Astros jugaron en el Estadio Alfredo Harp Helú el 27 y 28 de abril del 2024. Los dos partidos los ganó la novena de Texas por marcadores de 12-4 y 8-2.

EVG