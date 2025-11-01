Dodgers se convierte en el primer bicampeón de la MLB en el siglo XXI al vencer a los Blue Jays en siete juegos

Los Dodgers son campeones de la MLB y se convierten en los primeros bicampeones de la liga en el siglo XXI. El equipo de Los Ángeles logró vencer en el Juego 7 a los Blue Jays 5-4 para coronarse en el Rogers Centre de visita y sumar su noveno Trofeo del Comisionado a la historia de la franquicia.

El marcador se abrió desde la parte baja de la tercera entrada, cuando Bo Bichette sorprendió a Shohei Ohtani, el elegido por Dave Roberts para ser el pitcher abridor, y conectó un cuadrangular al central para recorrer el diamante junto a Vladimir Guerrero Jr. y George Springer para poner las primeras tres carreras de los Blue Jays.

La intensidad de ambas franquicias se dejó ver en el cuarto episodio, cuando Justin Wrobleski le pegó a Andrés Giménez con la pelota en la mano y las bancas se vaciaron porque los dos beisbolistas se hicieron de palabras.

BO BICHETTE BELTS ONE TO DEEP CENTER 🤯@BLUEJAYS LEAD 3-0 IN GAME 7 pic.twitter.com/64ai0Udfyl — MLB (@MLB) November 2, 2025

Con este resultado, Alejandro Kirk se queda a un paso de unirse a la lista de peloteros mexicanos en ganar el Clásico de Otoño, aunque logró hacer historia al convertirse en el primer beisbolista azteca en conseguir dos cuadrangulares en la Serie Mundial.

Los Dodgers se acercaron en el marcador gracias a un bateo de sacrificio al central por parte de Teoscar Hernández para que Will Smith completara su recorrido al diamante y pusiera la primera carrera de los angelinos en el tablero, en la cuarta entrada.

Sin embargo, la defensa de los locales mostró su potencial en el mismo episodio, ya que con una gran atrapada de Daulton Varsho para el primer out y otra de Vladimir Guerrero Jr. en primera base fue como lograron terminar la parte alta de esa entrada.

El equipo de Dave Roberts logró su segunda carrera otra vez por un vuelo de sacrificio; esta vez Tommy Edman fue el que bateó al central para que Daulton Varsho tomara la pelotita y Mookie Betts llegara al plato de home.

Vladimir Guerrero Jr. back at it with the glove 😤#WorldSeries pic.twitter.com/nsrrJe63c4 — MLB (@MLB) November 2, 2025

La Serie Mundial 2025 entre Blue Jays y Dodgers podría ser histórica, pues después de seis años se volvió a definir al campeón en siete juegos, tuvimos el segundo partido más largo que duró seis horas y 39 minutos y, por primera vez en 122 años de historia de la liga, la campaña inició y terminó fuera de los Estados Unidos.

Cuando parecía que la presión estaba sobre el equipo local, pues los angelinos se acercaban en el tablero, Andrés Giménez apareció en la caja de bateo para conseguir un doble al jardín central y que Ernie Clement pusiera la cuarta carrera en el encuentro.

Max Muncy logró un cuadrangular al sector derecho del Rogers Centre para recorrer el diamante en la parte alta de la octava entrada y poner la tercera carrera de los Dodgers, y cuando los Blue Jays estaban a tres outs de la victoria, Miguel Rojas logró otro home run para empatar el tablero, obligando a los locales a batear en la novena entrada y silenciando el Rogers Centre.

En la parte alta de la onceava entrada Will Smith logró lo imposible, un cuadrangular al jardín izquierdo para darle la vuelta al marcador y dejar todo en la manos de Yamamoto, quien con un poco de presión logró los últimos tres outs para hacer campeón a su equipo.

DCO