Así fue el segundo home run de Alejandro Kirk en la Serie Mundial; un batazo de locura para apagar a Dodgers (VIDEO)

Alejandro Kirk al momento de su cuadrangular en el Juego 3 de la Serie Mundial 2025 entre Blue Jays y Dodgers

El tijuanense Alejandro Kirk volvió a ser clave para los Toronto Blue Jays. El mexicano conectó su segundo home run de la Serie Mundial 2025 y le dio la ventaja a su equipo ante los Dodgers, en el tercer juego por el campeonato.

Fue un cuadrangular de tres carreras para que Toronto se pusiera 3-2 ante los Dodgers. El catcher mexicano no esperó y al primer pitcheo de Tyler Glasnow mandó la pelota fuera del parque.

Kirk silenció el Dodger Stadium, que estaba encendido luego de dos cuadrangulares solitarios de Teoscar Hernández y de Shohei Ohtani, que habían puesto a Los Ángeles en superioridad en la pizarra. En la cuarta entrada entraron las carreras de la voltereta para Azulejos.

Kirk, primer mexicano con HR en Serie Mundial

Alejandro Kirk tuvo una noche redonda con los Toronto Blue Jays en el Juego 1 de la Serie Mundial 2025 ante Los Ángeles Dodgers, pues el mexicano conectó su cuarto home run en la postemporada, uno histórico. Se convirtió en el primer pelotero nacido en México en conectar un cuadrangular en un Clásico de Otoño.

El oriundo de Tijuana, Baja California, se paró enfrente de Anthony Banda y en un pitcheo perfecto para el mexicano, logró mandar la pelotita por el central para darle a los Azulejos dos carreras más en el marcador, pues Vladimir Guerrero Jr. lo acompañó en su recorrido al diamante del Rogers Centre.

Con su cuadrangular en la parte baja de la sexta entrada, Alejandro Kirk ya tiene la mejor actuación de un mexicano en una Serie Mundial, pues tiene tres turnos al bate y en los tres ha logrado un hit, suma dos producidas, tres anotadas y una base por bolas.

La Serie Mundial 2025 se encuentra igualada a un juego. Toronto ganó el primero y Dodgers igualó el contador.

Los Ángeles está en la Serie Mundial por quinta vez desde 2017 y buscan su tercer campeonato en seis años. Las únicas apariciones de Toronto resultaron en títulos consecutivos en 1992 y 1993.

Los Azulejos, que tienen la ventaja de local, terminaron la temporada regular con 94 victorias, una más que los campeones de la Liga Nacional, los Dodgers, por lo que recibieron el primer duelo de la Serie Mundial.

