Blue Jays y un cuadrangular de Alejandro Kirk vencen a los Dodgers en el Juego 1 de la Serie Mundial

Inicio la Serie Mundial número 121 en el Rogers Centre entre los Toronto Blue Jays y los Ángeles Dodgers, con un resultado positivo para los de John Schneider en el Juego 1 por marcador de 11-4.

Los Azulejos iniciaron con el pie derecho su camino por la búsqueda de su tercer título de las Grandes Ligas, con un Alejandro Kirk en rachado que logró varios récords en el primer encuentro ante los angelinos.

El marcador se abrió durante la parte alta de la segunda entrada, cuando Enrique Hernández bateó un sencillo al jardín central, Mac Muncy logró llegar a segunda base y Teoscar Hernández completó su recorrido al diamante para poner la primera carrera del equipo de Dave Roberts.

Los Dodgers llegaron a este encuentro con un solo juego perdido en toda la postemporada de la MLB, el cual fue ante los Philadelphia Phillies en su tercer enfrentamiento en la Serie Divisional de la Liga Nacional; los angelinos cayeron 8-2 en esa ocasión.

La segunda carrera de Los Ángeles cayó una entrada después, cuando Will Smith se paró en la caja registradora y logró un sencillo al jardín derecho. Mookie Betts fue el encargado de llegar al plato de home, pero lamentablemente Freddie Freeman quedó fuera en tercera base.

Los Blue Jays apagaron la fiesta de los Dodgers en la parte baja de la cuarta entrada, cuando Alejandro Kirk estaba envasado y Daulton Varsho logró el primer cuadrangular del encuentro para recorrer el diamante de Toronto junto al mexicano e igualar el tablero.

El Juego 1 del Clásico de Otoño estuvo lleno de logros para el catcher azteca Alejandro Kirk, quien se metió en la selecta lista de seis beisbolistas mexicanos, incluyéndolo a él, en conseguir un hit en la Serie Mundial, el primer catcher azteca en jugar la final de la MLB y el primer pelotero nacido en México en conectar un cuadrangular.

La novena de John Schneider encendió a su afición en la parte baja del sexto episodio, cuando Isiah Kiner-Falefa, Alejandro Kirk y Daulton Varsho pasaron por la caja registradora para marcar tres carreras más a favor de los Azulejos y poner el marcador 5-2 en el Rogers Centre.

Minutos después apareció Addison Barger para poner cuatro carreras más a favor de los Blue Jays con un grand slam y dos turnos después fue cuando Alejandro Kirk logró su cuadrangular para meterse en los libros de historia de los mexicanos en la MLB.

Shohei Othani fue el que recortó la distancia en el marcador con un home run por el derecho y Tommy Edman también pasó por el plato de home para poner la última carrera de los Dodgers y cerrar el tablero 11-4 a favor de Toronto. El Juego 2 será este sábado 25 de octubre en el Rogers Centre en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO