¡HISTÓRICO! Alejandro Kirk es el primer mexicano en conectar un home run en una Serie Mundial

El mexicano está teniendo un juego redondo con los Blue Jays y logra su primer cuadrangular en una Serie Mundial y el cuarto en la postemporada de la MLB

Alejandro Kirk logra su primer home run en una Serie Mundial. Foto: Reuters
Diego Chávez Ortiz

Alejandro Kirk está teniendo una noche redonda con los Blue Jays en el Juego 1 de la Serie Mundial 2025 ante Los Ángeles Dodgers, pues el mexicano conectó su cuarto home run en la postemporada, pero se convirtió en el primer mexicano en conectar un cuadrangular en un Clásico de Otoño.

El oriundo de Tijuana, Baja California, se paró enfrente de Anthony Banda y en un pitcheo perfecto para el mexicano, logró mandar la pelotita por el central para darle a los Azulejos dos carreras más en el marcador, pues Vladimir Guerrero Jr. lo acompañó en su recorrido al diamante del Rogers Centre.

