¡Histórico! Alejandro Kirk es el primer mexicano que conecta dos homeruns en un juego de playoffs de MLB

Alejandro Kirk celebra uno de sus homeruns en el triunfo de los Blue Jays sobre los Yankees en los playoffs de la MLB.

Alejandro Kirk se convirtió en el primer pelotero mexicano en conectar dos homeruns en un juego de playoffs de la MLB, lo cual consiguió en el triunfo de los Toronto Blue Jays por 10-1 sobre los New York Yankees en el inicio de las series divisionales.

El nacido en Tijuana, Baja California, y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. impulsaron en el Roger Centre a los Azulejos a otra victoria en casa sobre los Yankees, rompiendo una racha de derrotas en la postemporada de Grandes Ligas que se extendía casi por una década.

Alejandro Kirk conectó dos homeruns solitarios, Guerrero también lució al bat, y los Blue Jays ganaron un juego de playoffs por primera vez desde el 2016 para salir airosos sobre los Bombarderos del Bronx en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Americana de la MLB.

El catcher mexicano Alejandro Kirk conectó un homerun en el primer lanzamiento en la segunda entrada, el primero en su postemporada, y luego agregó un segundo palo de vuelta entera contra Paul Blackburn para iniciar una octava entrada de cuatro carreras.

Después de convertirse en el primer jugador nacido en México en conectar un par de cuadrangulares en un juego de postemporada de la MLB, el pelotero de 26 años aseguró que es resultado de su trabajo.

“Se siente increíble para mí, pero es el trabajo dando sus frutos”, dijo Alejandro Kirk, quien ha conectado cinco homeruns en sus últimos tres partidos, contando desde el último fin de semana de la temporada regular.

Nathan Lukes tuvo dos hits, tres carreras impulsadas y una atrapada espectacular, y el venezolano Andrés Giménez añadió dos hits y remolcó un par mientras los campeones del Este de la Liga Americana, los Azulejos, utilizaron 14 hits para romper una racha de siete derrotas consecutivas en playoffs.

La victoria anterior de Toronto en postemporada había sido en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2016 contra Cleveland. Los Azulejos perdieron esa serie en cinco juegos.

Toronto fue barrido en la ronda de comodines en Tampa Bay en el 2020, en casa contra Seattle en el 2022 y en Minnesota en la campaña del 2023.

“Ganar este juego en casa frente a nuestros fanáticos que han sido increíbles toda la temporada fue realmente especial”, dijo el abridor de los Azulejos, Kevin Gausman.

