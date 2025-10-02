Playoffs 2025 MLB: Así se jugarán las cuatro Series Divisionales y conoce las fechas de todos los juegos

Los Dodgers lograron barrer a los Reds para avanzar a las Series Divisionales.

Los playoffs 2025 de la Major League Baseball siguen su marcha y este jueves llegaron a su fin los Juegos de Comodín, dándose a conocer a los ocho equipos que disputarán las Series Divisionales tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional.

Los primeros en conseguir su pase a la siguiente ronda fueron Los Angeles Dodgers, franquicia que barrió a los Cincinnati Reds en dos juegos; todos los demás equipos, Tigers, Cubs y Yankees, lograron su pase después de disputar tres enfrentamientos.

Con las Series Divisionales definidas, los primeros encuentros se disputarán este sábado 4 de octubre. En esta fase, el ganador se definirá al mejor de cinco juegos, así que el vencedor tendrá que ganar tres de ellos para instalarse en la Serie de Campeonato.

THE SERIES I TURNED GRITTY 🐅



THE @TIGERS ARE MOVING ON TO THE ALDS #CLINCHED pic.twitter.com/Wv1McsjL3i — MLB (@MLB) October 2, 2025

Así se jugarán las Series Divisionales de los playoffs de la MLB

Quedaron definidos los cuatro cruces para las Series Divisionales de los playoffs de la MLB, en donde tendremos grandes enfrentamientos como el de Los Ángeles Dodgers contra los Philadelphia Phillies.

Philadelphia Phillies vs Los Angeles Dodgers

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - lunes 6 de octubre

Juego 3 - miércoles 8 de octubre

Juego 4 - jueves 9 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - sábado 11 de octubre (en caso de ser necesario)

Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - lunes 6 de octubre

Juego 3 - miércoles 8 de octubre

Juego 4 - jueves 9 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - sábado 11 de octubre (en caso de ser necesario)

Seattle Mariners vs Detroit Tigers

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - domingo 5 de octubre

Juego 3 - martes 7 de octubre

Juego 4 - miércoles 8 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - viernes 10 de octubre (en caso de ser necesario)

Toronto Blue Jays vs New York Yankees

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - domingo 5 de octubre

Juego 3 - martes 7 de octubre

Juego 4 - miércoles 8 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - viernes 10 de octubre (en caso de ser necesario)

Siete equipos que están disputando los playoffs están en busca de ser los nuevos campeones de la Major League Baseball, pero Los Angeles Dodgers quieren levantar por segundo año consecutivo el Trofeo del Comisionado.

DCO