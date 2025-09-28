Playoffs 2025 MLB: Conoce los cruces, juegos de comodín y fechas de todas las series

Los Yankees lograron meterse a los juegos de comodín de la MLB.

Llegó a su fin la Temporada regular 2025 de la Major League Baseball y ya está definido el bracket de la postemporada como los cuatro Juegos de Comodín de esta campaña, que iniciarán el próximo martes 30 de septiembre.

Con el inicio de los playoffs, los 12 equipos que lograron su boleto a esta fase buscarán quitar el trono a Los Ángeles Dodgers, franquicia que es la actual campeona de la liga y que aún se encuentran con vida en la competencia.

Como ya es una costumbre, en los playoffs primero se llevan a cabo los Juegos de Comodín, después se disputarán las Series Divisionales para definir a los dos equipos que jugarán el Campeonato de Liga y después los dos ganadores pelearán en la Serie Mundial.

Este es el calendario de todos los juegos de los playoffs de la MLB

Los playoffs de la MLB iniciarán con los cuatro Juegos de Comodín que se disputarán al mejor de tres, mientras que las Series Divisionales se juega al mejor de cinco y el Campeonato de Liga y la Serie Mundial se juega al mejor de siete juegos.

Calendario de los playoffs de la MLB

Juegos de Comodín

Cubs vs Padres

Juego 1 - martes 30 de septiembre

Juego 2 - miércoles 1 de octubre

Juego 3 - jueves 2 de octubre (en caso de ser necesario)

Guardians vs Tigers

Juego 1 - martes 30 de septiembre

Juego 2 - miércoles 1 de octubre

Juego 3 - jueves 2 de octubre (en caso de ser necesario)

Dodgers vs Reds

Juego 1 - martes 30 de septiembre

Juego 2 - miércoles 1 de octubre

Juego 3 - jueves 2 de octubre (en caso de ser necesario)

Yankees vs Red Sox

Juego 1 - martes 30 de septiembre

Juego 2 - miércoles 1 de octubre

Juego 3 - jueves 2 de octubre (en caso de ser necesario)

Series Divisionales

Mariners vs Guardians o Tigers

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - domingo 5 de octubre

Juego 3 - martes 7 de octubre

Juego 4 - miércoles 8 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - viernes 10 de octubre (en caso de ser necesario)

Blue Jays vs Red Sox o Yankees

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - domingo 5 de octubre

Juego 3 - martes 7 de octubre

Juego 4 - miércoles 8 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - viernes 10 de octubre (en caso de ser necesario)

Phillies vs Dodgers o Reds

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - lunes 6 de octubre

Juego 3 - miércoles 8 de octubre

Juego 4 - jueves 9 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - sábado 11 de octubre (en caso de ser necesario)

Brewers vs Padres o Cubs

Juego 1 - sábado 4 de octubre

Juego 2 - lunes 6 de octubre

Juego 3 - miércoles 8 de octubre

Juego 4 - jueves 9 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 5 - sábado 11 de octubre (en caso de ser necesario)

Every home run from an unforgettable final day of the regular season! pic.twitter.com/jlThAXSP13 — MLB (@MLB) September 29, 2025

Campeonato de Liga

Del domingo 12 de octubre al martes 21 de octubre

Serie Mundial

Juego 1 - viernes 24 de octubre

Juego 2 - sábado 25 de octubre

Juego 3 - lunes 27 de octubre

Juego 4 - martes 28 de octubre

Juego 5 - miércoles 29 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 6 - viernes 31 de octubre (en caso de ser necesario)

Juego 7 - sábado 1 de noviembre (en caso de ser necesario)

La Temporada 2025 de la MLB podría llegar a su fin entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre, depende que es lo que ocurra en la Serie Mundial y si es necesario un Juego 7 para conocer a los campeones.

