Clayton Kershaw anunció su retiro al final de la temporada y fue la peor noticia para la afición de los Dodgers

Un emocionado Clayton Kershaw anunció el jueves 18 de septiembre que se retirará al final de la temporada, tras pasar toda su carrera como beisbolista con los Dodgers de Los Ángeles, que fueron 18 temporadas con el conjunto angelino.

Limpiándose los ojos y con la voz entrecortada a veces, uno de los mejores pitchers de los Dodgers expresó que sabía al comenzar la temporada que probablemente sería la última aventura en la Major League Baseball (MLB), pero no quería decir nada al respecto en caso de que cambiara de opinión.

“Realmente no estoy triste. Estoy realmente en paz con esto. Es solo que esto es algo emotivo y traté de mantenerme firme”, afirmó el lanzador en una conferencia de prensa en el Dodger Stadium. “Les dije a nuestros muchachos que no hicieran algo raro porque yo me iba a poner algo loco si lo hacían, y aquí estoy luciendo como un loco”.

Al momento de dar la notica en conferencia de prensa en el Dodger Stadium, el tres veces ganador del premio Cy Young iba acompañado su esposa Ellen y sus cuatro hijos en la sala, la cual estaba llena por sus compañeros de equipo. Acudieron también el mánager Dave Roberts.

“Nunca he estado cerca de un competidor más grande”, comentó Roberts. “Muy responsable, muy consistente. Me ha hecho mejor y creo que ambos hemos crecido juntos, así que me siento afortunado de haber podido dirigirlo y estar cerca de él durante diez años”.

El pitcher zurdo de 37 años, que consiguió su ponche número 3.000 en julio, hará su última apertura de la temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los Gigantes de San Francisco, encuentro que será muy emotivo para él y su familia.

“El juego en sí mismo lo voy a extrañar mucho, pero estaré bien sin eso”, manifestó Kershaw. “Lo difícil será la sensación después de una victoria. Eso es bastante especial”.

Once veces elegido al Juego de Estrellas de la MLB y ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2014, Kershaw está empatado con Zack Wheat y Bill Russell como el pelotero con la mayor cantidad de años en los Dodgers en la historia del club. Kershaw ganó campeonatos de la Serie Mundial en 2020 y 2024.

“Me encanta estar aquí. No cambiaría eso por nada”, dijo Kershaw. “Mis hijos han crecido aquí. Todos hemos crecido aquí”.

El pitcher tiene un récord de 222-96 a lo largo de su carrera y 15 blanqueadas, liderando a los jugadores activos de las Grandes Ligas. Lanzó su único juego sin hits en junio de 2014 contra Colorado.

Su efectividad de 2.54 es la mejor de cualquier lanzador desde 1920, y su porcentaje de victorias supera a todos los pitchers de la liga con al menos 200 victorias desde 1900. La decisión de Kershaw era esperada, pues ha lidiado con lesiones en los últimos años.

Comenzó esta temporada en la lista de lesionados mientras se recuperaba de una cirugía a la que se sometió en el receso. No lanzó sino hasta mayo, pero demostró ser un pilar cuando la rotación fue duramente golpeada por las lesiones.

En 2024, Kershaw se vio obligado a terminar su temporada en agosto debido a una lesión en un dedo de un pie, que lo limitó a siete aperturas y apenas 30 entradas con una foja de 2-2 y una efectividad de 4.50. Fueron las peores cifras de su carrera.

Kershaw es uno de los tres lanzadores activos con 3.000 ponches, junto con su excompañero Max Scherzer y Justin Verlander. Kershaw podría ser el último lanzador en un tiempo en alcanzar este hito, a menudo considerado un boleto seguro para la consagración en el Salón de la Fama.

Se perdió toda la postemporada, incluida la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York. Eso lo impulsó a regresar este año para lo que muchos habían especulado sería su última temporada.

“Aprecio todo lo que él ha significado para este deporte, para los Dodgers, para mí mismo”, dijo el campocorto Mookie Betts.

Frecuentemente considerado como uno de los mejores lanzadores de su generación, Kershaw construyó su reputación con un estilo de lanzamiento que se basa en el engaño, el movimiento y los cambios de velocidad. Ha dicho que modeló su mecánica emulando a su lanzador favorito de la infancia, Roger Clemens. A medida que su velocidad disminuyó en los últimos años, encontró formas de compensar adaptando su enfoque.

Hizo su debut en las Grandes Ligas el 25 de mayo de 2008. Kershaw no se aburrirá lejos del béisbol. Su esposa está esperando su quinto hijo. Su hijo mayor, Charley, tiene un casillero en el vestuario de los Dodgers junto a su padre. La pareja ha realizado trabajo humanitario en África y Los Ángeles.

Pasa las vacaciones en su natal Dallas, donde él y el mariscal de campo de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, fueron compañeros en el equipo de fútbol americano de su escuela secundaria.

