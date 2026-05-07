Donald Trump critica los altos precios de los boletos para el Mundial 2026; “yo tampoco lo pagaría”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estuvo en una entrevista con el New York Post, en la que habló sobre los precios de los boletos del Mundial 2026, asegurando que por los altos costos de las entradas no pagaría los mil dólares para el compromiso entre Estados Unidos y Paraguay.

El mandatario estadounidense comentó que “no conocía esa cifra, sin duda me gustaría estar allí, pero, para ser sincero, tampoco lo pagaría”.

Donald Trump expresó su preocupación por los altos costos de los boletos. “Si la gente de Queens y Brooklyn y todos los que apoyan a Donald Trump no pueden ir, me sentiría decepcionado, pero, al mismo tiempo, es un éxito rotundo. Me gustaría que la gente que votó por mí pudiera asistir”.

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DONALD TRUMP, presidente de EU, en la Casa Blanca, en abril ı Foto: Especial

Estos son los precios de las entradas para el Mundial 2026

Estamos a poco menos de un mes de que inicie el Mundial 2026 con el partido entre México y Sudáfrica, pero un tema que sigue generando controversia entre la afición es el precio de los boletos, pues en la página de reventa oficial de la FIFA muestran un costo alto.

El pasado miércoles 6 de mayo, las entradas más baratas para asistir a la final de la Copa del Mundo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium tenían un precio de 9 mil 263 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

De igual forma, la plataforma de reventa oficial de la FIFA ha mostrado entradas que rondan los dos millones de dólares, un precio excesivo para muchos aficionados que sueñan con asistir a algún encuentro de la Copa del Mundo, ya que haciendo la conversión a nuestra moneda son alrededor de 34 millones de pesos mexicanos.

Gianni Infantino durante el Congreso de la FIFA, el jueves 30 de abril, en Vancouver. ı Foto: AP

Gianni Infantino habló sobre los precios de los boletos para el Mundial 2026

El Mundial del 2026 será el primero en la historia con la participación de 48 selecciones, así que se jugarán 104 partidos en toda la justa veraniega, lo que significa más venta de entradas para la FIFA.

Gianni Infantino habló hace algunas semanas sobre este tema, dejando en claro que el Mundial está en el entretenimiento más desarrollado del mundo, por lo que tienen que poner precios de ese mercado.

“Tenemos que observar el mercado. Estamos en el mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo. Por eso tenemos que aplicar precios de mercado”, comentó Gianni Infantino.

DCO