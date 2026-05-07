Federico Valverde sufre escalofriante lesión tras su intensa pelea con Tchouameni y se pierde el Clásico

Luego que se filtró la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid, que dejó al mediocampista uruguayo lesionado, el equipo español compartió que su capitán sufrió de un traumatismo craneoencefálico, lo que lo privará de estar en el clásico español.

En un escueto comunicado el Madrid dio el parte médico del futbolista sudmaricano. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”, inicia el mensaje.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Más adelante el equipo merengue dio el tiempo de reposo que necesita Valverde, quien por lo informado estará fuera del Clásico de España de este fin de semana entre el Real Madrid y el Barcelona, que chocan en el remodelado Camp Nou.

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“Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, termina el mensaje.

La baja de Federico Valverde es crucial, pues el capitán del Real Madrid y no estará en el duelo que puede definir de una vez por todas al campeón de España. En caso de ganar, el Barcelona obtendrá el título de LaLiga.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Pero con lo dicho por el Madrid, el centrocampista charrúa también se ausentará de los juegos ante el Real Oviedo, Sevilla y Athletic Club. El capitán no terminará la temporada por su lesión.

Real Madrid abrirá expediente para Valverde

Las tensiones en el Real Madrid no paran y de cara al final de la campaña parece que el vestidor está completamente roto. Este jueves se reportó que Federico Valverde terminó en el hospital luego de una pelea con su compañero de equipo Aurélien Tchouaméni.

De acuerdo con Marca, en el interior del Madrid calificaron este incidente como “el más grave jamás vivido en Valdebebas”. No es la primera vez que se filtra información sobre un altercado entre el mediocampista uruguayo y el jugador francés.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni”, se puede leer en el comunicado del Real Madrid.

En el mismo comunicado, el Real Madrid dio a conocer que “el club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

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