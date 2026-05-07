Federico Valverde vive horas de tensión hospitalizado; tuvo una fuerte pelea con un compañero del Real Madrid

Las tensiones en el Real Madrid no paran y de cara al final de la campaña parece que el vestidor está completamente roto. Este jueves se reportó que Federico Valverde terminó en el hospital luego de una pelea con su compañero de equipo Aurélien Tchouaméni.

De acuerdo con Marca, en el interior del Madrid calificaron este incidente como “el más grave jamás vivido en Valdebebas”. No es la primera vez que se filtra información sobre un altercado entre el mediocampista uruguayo y el jugador francés.

Así fue la bronca entre Valverde y Tchouaméni

Según reporta la fuente citada, todo empezó porque Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni en la mañana. Esto generó un ambiente complicado en las instalaciones del Real Madrid y ambos pelearon en el vestuario al finalizar el entrenamiento.

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Valverde tuvo una cortada y una contusión producto de un golpe en el poco de una mesa, que según dicen no fue provocado por un golpe directo de Aurélien Tchouaméni. El uruguayo tuvo que ser llevado al hospital.

Esta pelea fue el punto más bajo de las tensiones que vive el Real Madrid en esta campaña. Durante la sesión el mediocampista uruguayo habría realizado varias entradas muy duras, lo que hizo que el jugador francés estallara.

¿Qué pasó después de la pelea?

Tras el fuerte incidente entre ambos jugadores, el Real Madrid tuvo una reunión y se espera que tanto Valverde como Tchouaméni reciban sanciones económicas o permanezcan un tiempo apartados del equipo, que sería un duro golpe para Álvaro Arbeloa.

El ambiente en el Madrid ya estaba tenso, desde hace semanas se reportan indisciplinas y todo puede ser peor luego que se pusiera en tela de juicio el compromiso de Kylian Mbappé, quien tuvo un viaje a Italia con su pareja, la actriz Ester Expósito.

El siguiente duelo del Real Madrid es el Clásico de España ante el Barcelona, que con la victoria se aseguraría el campeonato local. Incluso un empate en su nuevo estadio les da el título.

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