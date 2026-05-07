Entrenador del LAFC hace pedazos al Turco Mohamed lo llama payaso y sin clase (VIDEO)

El Toluca eliminó al LAFC de la Concacaf Champions Cup y uno de los más emocionados por el pase a la final fue el entrenador Antonio Mohamed, quien realizó una serie de gestos para festejar las anotaciones de su equipo, así como para celebrar la victoria. Pero estos movimientos no cayeron nada bien en el técnico de la MLS, quien llamó “payaso” al Turco.

“Quiero desear suerte al mister Mohamed y al Toluca para la final, pero al final fueron un poco payasos en el banquillo”, dijo Marc dos Santos, estratega del Los Angeles FC, quien agregó: “Tienes que tener clase, porque el mundo gira rápido y él tiene más edad que yo. Hoy, lo que hizo después del juego es un payaso, una payasada”.

Las palabras de Marc dos Santos se debe a que el Turco Mohamed festejó muy efusivo los cuatro goles de su equipo, en especial el cuarto tanto, en el cual fue directo a la banca a realizar movimientos pélvicos. Mohamed ya hizo bicampeón a los Diablos Rojos, pero ahora le falta el título internacional.

“Creo que para hacer historia en este club, falta esta copa. Si logramos el triunfo, creo que sí estaremos en la historia grande de la institución”, dijo el timonel argentino tras la goleada de su equipo ante el conjunto de la MLS.

El extimonel de los Pumas, América, Monterrey, entre otros equipos, señaló que ganar la Concacaf Champions Cup sería histórico para la institución, en la cual han pasado buenos entrenadores.

“Han pasado grandes entrenadores, el club tiene mucha historia. El grupo está consciente de eso porque el grupo está mentalizado para ganar y creo que si logramos esta copa, sí, vamos a estar en la historia grande de Toluca y vamos por eso, estamos a un paso”, dijo.

Una final más contigo, Rojo de mi vida ❤️‍🔥👹 CREE pic.twitter.com/VRmVfeDHNT — Toluca FC (@TolucaFC) May 7, 2026

¿Quién es el rival del Toluca en la final de la Concachampions?

La Concacaf Champions Cup ya conoce a los dos finalistas que pelearán por ser el nuevo campeón del torneo regional y desbancar al Cruz Azul del trono. En esta ocasión no habrá batalla entre Liga MX y MLS, pues las dos instituciones que pelearán por el cetro son del futbol mexicano.

Los Tigres se encargaron de derrotar al Nashville tanto en el partido de ida como el de vuelta para clasificarse a la gran final del torneo de la Concacaf, mientras que el Toluca dejó en el camino al LAFC para ir en busca de su tercer conquista en la Concachampions.

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