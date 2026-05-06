Toluca golea al LAFC y se mete a la final de la Concacaf Champions Cup para medirse a Tigres

El Toluca recibió en casa al LAFC para definir al segundo equipo que participará en la final de la Concacaf Champions Cup, los Diablos Rojos lograron darle vuelta al marcador global 5-2 para enfrentarse a los Tigres en la definición del nuevo campeón del torneo regional.

El primer tiempo fue totalmente para el conjunto choricero, pero no lograron abrir el marcador en la parte inicial a pesar de los múltiples ataques de los locales contra el marco de Hugo Lloris, quien salvó al LAFC en varias ocasiones.

¡HELINHO ABRIÓ EL MARCADOR! 🤩🔥



El jugador brasileño cobró de manera perfecta la pena máxima. Ya lo ganan los Diablos.



😈@TolucaFC 1-0 @LAFC🪽#CONCACAF 🏆 pic.twitter.com/jRLkgAyDbY — FOX (@somos_FOX) May 7, 2026

¡GOLAZOOO DE TOLUCA! 🔥👀



Everardo López amplio la ventaja con tremendo golazo. El mexicano clavó su primer gol en #CONCACAF.



😈@TolucaFC 2-0 @LAFC🪽 pic.twitter.com/6QhQSEC6MC — FOX (@somos_FOX) May 7, 2026

El primer gol del Toluca cayó hasta la parte complementaria del cotejo, cuando Helinho fue a pelear una pelota dentro del área y fue derribado por uno de los elementos del LAFC, acción por la que el árbitro central no dudó en señalar la pena máxima. El brasileño fue el que cambió el penalti por gol.

Nueve minutos después, Everardo López apareció en el campo rival para robarle la pelota al conjunto de la MLS en la salida, el joven mexicano sacó un potente disparo desde los linderos del área para vencer a Hugo Lloris por segunda ocasión en el encuentro de vuelta de la Concachampions.

El resto del encuentro fue dominado por los Diablos Rojos. Jesús Angulo tuvo una oportunidad clara de gol cuando entró solo al área, se quitó al guardameta rival y terminó estrellando la de gajos en el poste del marco del LAFC, perdiendo la oportunidad de ampliar la ventaja.

¡FINAL MEXICANA A LA VISTA! 🫡🇲🇽



Paulinho firmó el pase a la final en el último suspiro del partido.



😈@TolucaFC 3-0 @LAFC🪽#CONCACAF 🏆 pic.twitter.com/ceok4q9l0z — FOX (@somos_FOX) May 7, 2026

El partido no se podía terminar sin el nombre de Paulinho en el marcador y el portugués lo escribió en dos ocasiones en el tiempo de compensación. Primero aprovechó un pase de Pavel Pérez para aparecer a segundo poste y solo empujar la esférica al fondo de las redes angelinas.

Dos minutos después el goleador choricero volvió a hacerse presente en el encuentro, Pavel Pérez mandó un balón filtrado para Paulinho, el portugués sacó un disparo con su pierna izquierda para vencer a Lloris y poner el último clavo en el ataúd del LAFC.

El Toluca se verá las caras con los Tigres en la gran final de la Concacaf Champions Cup y gracias al resultado ante el LAFC los Diablos Rojos recibirán el encuentro final de la temporada en la cancha del Estadio Nemesio Diez para coronar al nuevo campeón del torneo regional.

DCO