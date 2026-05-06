¿Llegaron a tiempo al CAR los 20 jugadores convocados por Javier Aguirre? Aquí te lo contamos TODO

El mismo día en el que los jugadores tenían que reportar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se armó una polémica por el permiso que tenían Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup, según el comunicado que publicó el Toluca.

Es por eso que Javier Aguirre salió a conferencia de prensa y reveló que el jugador que no llegará en tiempo y forma al CAR, quedaría fuera del Mundial 2026, pues ese había sido el acuerdo de los equipos de la Liga MX con la Selección Mexicana.

El entrenador mexicano puso como límite las 20:00 horas, tiempo del centro de México, para que los 20 futbolistas reportaran con el Tricolor de cara a la concentración para la Copa del Mundo del 2026.

Mensaje de Javier Aguirre, DT nacional, de cara al inicio de la concentración rumbo al Mundial 2026. #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/LNsNOOyL7I — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Todos los jugadores llegaron en tiempo y forma al CAR

Conforme pasaban las horas de este miércoles 6 de mayo, los jugadores de la Selección Mexicana arribaban al Centro de Alto Rendimiento para reportar con el Tricolor, afortunadamente ninguno de los futbolistas llegó tardo y los 12 estarán en el Mundial 2026.

Los últimos en llegar fueron los dos elementos del Toluca, por los que inició todo el problema. Alexis Vega y Jesús Gallardo llegaron juntos al CAR a las 19:56 horas, cuatro minutos antes de que se cumpliera el tiempo establecido por Javier Aguirre para poder concentrar con el Tricolor.

Minutos antes, en una sprinter, llegaron cuatro de los cinco seleccionados de las Chivas: Raúl Rangel, Armando González, Roberto Alvarado y Luis Romo. Brian González arribó al CAR a las 14:00 horas, ya que el mediocampista mexicoamericano llegó directo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que él pasó su semana de vacaciones en Chicago.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

México tendrá 16 días para prepararse para su primer partido amistoso

La Selección Mexicana tendrá tres partidos de preparación antes de iniciar su camino en el Mundial 2026, en el que protagonizarán el encuentro inaugural ante Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

El equipo de Javier Aguirre tendrá 16 días para prepararse de cara a su enfrentamiento ante Ghana, el primer encuentro de tres amistosos que sostendrán. El cotejo ante la escuadra africana será el 22 de mayo del 2026 a las 13:00 horas.

Los últimos dos enfrentamientos serán el 30 de mayo ante Australia y el 4 de junio frente a su similar de Serbia, encuentros que le servirán al Tricolor para prepararse antes de la Copa del Mundo.

DCO