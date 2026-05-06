Final Concacaf Champions Cup Tigres vs Toluca: Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO y GRATIS

Tigres y Toluca se ven las caras en la final de la Concacaf Champions Cup.

La Concacaf Champions Cup ya conoce a los dos finalistas que pelearán por ser el nuevo campeón del torneo regional y desbancar al Cruz Azul del trono. En esta ocasión no habrá batalla entre Liga MX y MLS, pues las dos instituciones que pelearán por el cetro son del futbol mexicano.

Los Tigres se encargaron de derrotar al Nashville tanto en el partido de ida como el de vuelta para clasificarse a la gran final del torneo de la Concacaf, mientras que el Toluca dejó en el camino al LAFC para ir en busca de su tercer conquista en la Concachampions.

Cabe recalcar que estos dos equipos disputaron la gran final del Apertura 2025, en la que los Diablos Rojos se coronaron bicampeones de la Liga MX tras vencer a los Universitarios en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

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La Final está definida. ¡Toluca vs Tigres UANL! 🏆🇲🇽 pic.twitter.com/YVq3qPSVwU — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

Cuándo, a qué hora y por dónde ver EN VIVO y GRATIS la final de la Concachampions

La final de la edición 2026 de la Concacaf Champions Cup se llevará a cabo en la cancha del Estadio Nemesio Diez en Toluca, Estado de México, el próximo domingo 30 de mayo con horario por confirmar, tiempo del centro de México, un horario no tan habitual para la final de este torneo. La transmisión podrá seguirse en vivo a través de FOX One.

Fecha: domingo 30 de mayo del 2026

Hora: Por confirmar

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

¡Toluca hace pesar su localía y avanza a la Final! pic.twitter.com/7jDvHxuXTw — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

Toluca y Tigres buscan ampliar su palmarés en la Concacaf Champions Cup

Toluca y Tigres protagonizarán la final de la Concacaf Champions Cup 2026 en busca de ampliar su palmarés del torneo regional para acercarse a los clubes que se encuentran en los primeros puestos de la tabla general.

El Toluca tiene dos títulos de la Concachampions y ante los Universitarios buscarán sumar su tercer cetro a su vitrina, para igualar en trofeos a los Pumas y al Deportivo Saprissa.

Por su parte los Tigres solo tienen una conquista en este torneo y quieren llevar su segunda copa de la Concacaf a San Nicolás de los Garza, pero tendrán que meterse al infierno en busca del trofeo.

DCO