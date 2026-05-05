Tigres le repite la dosis al Nashville SC y es el primer finalista de la Concacaf Champions Cup; resumen y gol

Tigres accedió a la final de la Concacaf Champions Cup tras eliminar al Nashville SC.

Juan Brunetta convirtió en el segundo tiempo el gol con el que Tigres se impuso 1-0 al Nashville SC en el Estadio Universitario para convertirse en el primer finalista de la Concacaf Champions Cup, instancia a la que los felinos llegan después de superar por global de 2-0 al equipo de la MLS.

César Araujo tuvo la primera aproximación del juego con un remate de cabeza, a centro de Juan Brunetta, que pasó apenas a un costado de la portería del equipo de la MLS al minuto 4.

Cristian Espinoza sacó un remate de zurda fuera del área en un contragolpe del conjunto de Tennessee al minuto 7, que así tuvo su primera llegada al área felina.

¡Brunetta abre el marcador en El Volcán! 💥 pic.twitter.com/PxpUWsovxn — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 6, 2026

Tigres se quedó sin Fernando Gorriarán al minuto 14 por una lesión, por lo que en su lugar ingresó Juan Pablo Vigón. Al 17’, Rodrigo Aguirre, quien vive su primera campaña con los de la UANL, sacó un disparo de zurda, pero la esférica se fue ligeramente desviada.

Nashville SC ganó un poco de confianza y cerró mejor el último tramo del primer tiempo. Hany Mukhtar intentó sorprender a Nahuel Guzmán con un disparo de derecha fuera del área que pasó demasiado arriba del arco de los de la UANL al minuto 38.

Nahuel Guzmán encendió las alarmas en Tigres en la recta final del primer tiempo, cuando al 45’ sufrió un golpe en un tiro de esquina a favor de la escuadra de la MLS, pero todo quedó en un susto.

Tigres mejora en el segundo lapso y liquida al Nashville SC

Tigres tuvo un rostro más ofensivo en la segunda mitad y los frutos llegaron al minuto 67, cuando el argentino Juan Brunetta hizo explotar de júbilo al Volcán con un gran remate de derecha en el área, tras asistencia magistral de Ángel Correa, para abrir los cartones.

El Nashville SC intentó despertar pronto y al 70’ apareció Woobens Pacius con un disparo de derecha fuera del área. El club de la MLS necesitaba ahora dos goles para mandar el partido a la prórroga.

Sin embargo, los Tigres manejaron bien los últimos momentos del partido y no permitieron la mínima reacción de los de Tennesse.

EVG