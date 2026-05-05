Diego Armando Maradona y toda la verdad sobre su muerte y cómo tenía el corazón

Diego Armando Maradona habría tenido una agonía prolongada y no una muerte repentina.

El legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre del 2020, no tuvo una muerte súbita, sino que atravesó un proceso de deterioro progresivo con signos de una agonía prolongada, indicaron peritos que participaron en la autopsia del campeón mundial en México 86.

Federico Corasanti, uno de los médicos forenses que examinaron el cuerpo sin vida del astro argentino, afirmó que el también exentrenador presentaba signos de edema generalizado, además de que descartó categóricamente que haya tenido una muerte repentina. “Súbito esto no puede ser”, aseveró.

MARADONA SUFRIÓ “UNA AGONÍA EXTERIORIZADA”, SEGÚN UN MÉDICO



Federico Corasaniti participó de la autopsia y la Junta Médica. Dijo que el "Diez" tenía "signos de edema" y "fallas crónicas" desde hace bastante tiempo. El testigo descartó una muerte súbita y otra perito sostuvo que… pic.twitter.com/PMKtm5CKgL — Clarín (@clarincom) May 5, 2026

¿Cómo tenía el corazón Diego Maradona cuando murió?

En la autopsia de Diego Maradona se detectó que su corazón pesaba 503 gramos, casi el doble de lo habitual, además de presentar múltiples patologías como fibrosis, infiltración grasa y daños en las fibras musculares.

Federico Corasanti explicó que el edema implica la acumulación de líquido en el organismo por fallas en órganos como el corazón, el hígado o el riñón, al tiempo que afirmó que el también exentrenador tuvo una “agonía exteriorizada”.

Entre los hallazgos, este médico forense mencionó la presencia de un “falso hongo de espuma” en la boca de Diego Armando Maradona, un signo asociado a las víctimas de ahogamiento, que en este caso se produjo por “la mezcla de aire y líquido en las vías respiratorias”, debido a un edema pulmonar que dificultaba la respiración.

🇦🇷‼️ | Peritos forenses descartan la muerte súbita de Diego Maradona y confirman que el futbolista sufrió una agonía prolongada debido a una deficiente atención domiciliaria. Según informes del juicio, el astro argentino atravesó un deterioro progresivo que evidencia una… pic.twitter.com/Q0u415HaKZ — UHN Plus (@UHN_Plus) May 5, 2026

Los peritos también coincidieron en que el corazón del Barrillete Cósmico presentaba coágulos compatibles con “períodos agónicos prolongados” y que los pulmones mostraban signos de asfixia por acumulación de líquido, un proceso que, según indicaron, “se produce en días”.

Otros hallazgos en el cuerpo de Diego Armando Maradona

Por su parte, la médica histopatóloga Silvana De Piero detalló en la audiencia que los estudios confirmaron un cuadro de cirrosis hepática y daño renal en el cuerpo de Diego Armando Maradona.

“El hígado tenía una patología, un sufrimiento compatible con cirrosis. El riñón también estaba dañado, con lesiones que se desarrollan tanto en meses como en horas”, comentó al respecto.

Otro dato revelador en la autopsia de Diego Maradona fue la ausencia de contenido gástrico en su estómago, un dato que contradice la información que personas cercanas al exfutbolista le comunicaron al primer médico que acudió al domicilio, al cual le aseguraron que el exdeportista “había desayunado y se había vuelto a dormir”.

La Fiscalía sostiene que estos elementos refuerzan la hipótesis de que el ídolo argentino pasó varias horas sin controles médicos antes de morir en su domicilio en Buenos Aires.

EVG