¿Quién es Dalma, la hija de Maradona, salpicada en el juicio por la muerte del futbolista?

El nombre de Dalma Maradona ha vuelto a ocupar los titulares, pero esta vez lejos de los escenarios. En las audiencias más recientes del juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, el principal imputado, Leopoldo Luque, la señaló directamente de haber solicitado la reducción de personal médico durante la internación domiciliaria de su padre.

Aquí toda la información de quién es la mujer que hoy lidera la batalla legal por la memoria del astro argentino.

Nacida el 2 de abril de 1987, Dalma es la primogénita del matrimonio entre Diego Maradona y Claudia Villafañe.

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La primera hija con Claudia Villafañe ı Foto: Redes sociales

Dalma forjó un camino propio en las artes al titularse como Licenciada en Actuación por el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) y formarse bajo la tutela del prestigioso Hugo Midón.

Su trayectoria comenzó a los 9 años con su debut en la mítica telenovela infantil Cebollitas en 1997, y más tarde se consolidó en el cine con participaciones en cintas como La venganza de Ira Vamp y Orillas, demostrando una versatilidad que la alejó del simple rol de “hija de”.

En los últimos años, Dalma se ha convertido en la principal custodia de la imagen de su padre. Como productora, lanzó el documental La hija de Dios, una pieza íntima donde narra su vínculo con Diego, buscando rescatar al hombre detrás del mito futbolístico.

Además de su faceta mediática, ha incursionado en el mundo empresarial con emprendimientos propios, como su reciente colaboración con la marca Gioco di Re, enfocada en accesorios artesanales y personalizados para bebés.

Dalma está casada desde 2018 con el economista Andrés Caldarelli, con quien tiene dos hijas, Roma y Azul.

Precisamente, su rol como madre y su enfoque en la vida familiar han sido su refugio ante la exposición constante que implica el juicio por la muerte de su padre en 2020.

Actualmente en el juicio, Leopoldo Luque aseguró que Dalma pidió disminuir la cantidad de profesionales en la casa de Tigre para mantener la privacidad de Diego.

Esta declaración busca colocar sobre ella parte de la responsabilidad de las decisiones logísticas que, según la fiscalía, terminaron en un desenlace fatal por falta de atención clínica adecuada.

Dalma, fiel a su estilo combativo, ha negado sistemáticamente haber obstaculizado el tratamiento médico y sostiene que la confianza de la familia fue traicionada por el equipo de salud.