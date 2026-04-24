Bancos afectados por paro bancario el 27 de abril: ¿Funcionarán los cajeros?

Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrentará un paro de 24 horas

El próximo lunes 27 de abril, la Asociación Bancaria llevará a cabo un paro nacional de 24 horas que afectará exclusivamente a los tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La medida de fuerza surge en rechazo al cierre de 12 dependencias en el interior del país, lo que pone en riesgo 32 puestos de trabajo.

A pesar del anuncio, tanto el gremio como el organismo monetario han aclarado qué servicios se verán afectados y cuáles operarán con normalidad para evitar incertidumbre entre los clientes.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este viernes Este es el precio del dólar HOY viernes 24 de abril de 2026

El Banco Central se enfrenta al cierre de 12 dependencias ı Foto: Especial

¿Funcionarán los cajeros automáticos?

La actividad bancaria general no se verá interrumpida. Según informaron fuentes oficiales, los usuarios podrán realizar sus operaciones habituales bajo las siguientes condiciones:

Atención en sucursales: Las sedes de los bancos públicos y privados funcionarán con normalidad .

Cajeros automáticos: Seguirán operativos. Al tratarse de una medida de un solo día, los bancos han tomado previsiones similares a las de un fin de semana largo para garantizar el abastecimiento.

Canales digitales: Las billeteras virtuales y las transferencias electrónicas operarán sin ninguna clase de restricción.

¿Por qué habrá paro?

El punto de fricción es el cierre de sedes en ciudades como Paraná, San Juan, Salta, Bahía Blanca y Río Gallegos, entre otras. El BCRA, dirigido por Santiago Bausili, sostiene que esta es una decisión técnica debido a la caída en el uso de dinero físico.

De acuerdo con el organismo, el efectivo en circulación representaba históricamente el 6% del PIB y hoy apenas llega al 2%. Por ello, mantener abiertas bóvedas regionales con bajo flujo de envíos ya no resulta operativo.

🚨 PARO BANCARIO NACIONAL



📅 Este lunes 27 de abril habrá un paro de 24 horas en el sector bancario.



👉 La medida fue confirmada por la Asociación Bancaria y afectará a las sedes regionales del Banco Central de la República Argentina en todo el país.



⚠️ ¿Qué implica?

• No… pic.twitter.com/pqF5q6OAO0 — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) April 23, 2026

A los 32 empleados afectados se les ofrecerá la relocalización en otras sedes o en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque el riesgo es acotado, el gremio advirtió que no se descartan faltantes puntuales de efectivo en algunas localidades del interior profundo, ya que la distribución física de billetes desde las unidades regionales estará detenida durante el lunes.

Las autoridades advirtieron que, si no se establece una mesa de diálogo por el cierre de las tesorerías, el plan de lucha podría intensificarse en las próximas semanas.