Innovación financiera

Santander invertirá 96 mdp anuales en tarjetas sostenibles

El banco producirá 500 mil tarjetas mensuales con PETG, material que reduce emisiones y residuos frente al plástico convencional

Santander
Santander Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Con el objetivo de reducir el uso de plásticos convencionales en la industria financiera, Santander México prepara, en una primera etapa, la producción de 500 mil tarjetas de débito mensuales libres de Policloruro de Vinilo (PVC), con una inversión estimada de 96 millones de pesos anuales.

La entidad bancaria compartió que, en su compromiso ante la innovación responsable y la sostenibilidad ambiental, desarrollará junto con el apoyo tecnológico de la empresa Thales, tarjetas de débito elaboradas 100 por ciento con PETG, material más duro, más duradero y de mejor impresión, además de contribuir a una mejor huella ambiental ante el PVC.

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5ece34323e4ad.jpeg ı Foto: larazondemexico

“Santander México será pionero en la adopción de prácticas más sostenibles y la reducción de residuos, contribuyendo activamente a la protección del medio ambiente con una solución que combina innovación, eficiencia y responsabilidad ambiental y establece un nuevo estándar para la banca mexicana”, refirió la empresa.

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Agregó que actualmente más del 90 por ciento de las tarjetas, a escala mundial, son fabricadas con PVC, material que presenta retos para su reciclaje, ya que libera toxinas durante su producción y disposición final; la sustitución al PETG, material libre de cloro, permite la reducción significativa de la generación de residuos y emisiones contaminantes en el transcurso de su ciclo de vida útil.

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Con esta transición hacia materiales libres por completo de PVC, Santander consolida su estrategia de sostenibilidad y contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente los relacionados con la producción y consumo responsables.

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MSL

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