Leopoldo Luque neurocirujano de Maradona señala a Dalma Maradona en juicio

Leopoldo vuelve a declarar y mencionar a las hijas de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ha entrado en una fase de alta tensión tras las declaraciones del neurocirujano Leopoldo Luque. Durante la audiencia de este jueves, el médico apuntó directamente contra el círculo familiar del jugador, específicamente hacia Dalma Maradona.

Luque, uno de los principales imputados por presunto homicidio con dolo eventual, subió al estrado para aclarar que él nunca fue “el dueño de la salud de Diego” y que su rol tenía límites que la familia conocía.

Señalada por Leopoldo Luque de haber reducido la atención médica ı Foto: Redes sociales

En un intento por deslindarse del tratamiento clínico general que recibió el exfutbolista en la casa de Tigre, Luque hizo referencia a una reunión virtual determinante.

Según el médico, en dicho encuentro se discutía el tratamiento a seguir, y fue Dalma Maradona quien pidió reducir la cantidad de profesionales involucrados en el seguimiento de su padre.

“Yo no participaba de ese tratamiento clínico. Yo generé un vínculo y una relación, pero aclaré que no iba a poder ir todos los días a la casa”, remarcó Luque, insistiendo en que su especialidad era la neurocirugía y no la medicina clínica o cardiológica.

Uno de los momentos más significativos ocurrió ante la presencia de Gianinna Maradona, quien escuchó toda la audiencia desde la sala. Luque, mirándola fijamente, afirmó: “A mí el dolor de ella me llega muchísimo, más allá del odio que ella me tenga. Yo entiendo su dolor”.

Para reforzar su defensa, el médico reprodujo un mensaje de voz de Gianinna para demostrar que él no manipuló a las hijas para llevar a Diego a una internación domiciliaria.

En el audio, se escucha a la hija del ídolo expresar su preocupación por la reacción de su padre ante el encierro.

JUICIO POR MARADONA: “SOY INOCENTE Y LAMENTO MUCHO SU MUERTE”, DIJO LEOPOLDO LUQUE



"Buenos días señores jueces. Como primera medida, quiero analizar lo que se dijo como causa de muerte del señor Diego Maradona. Pero antes quiero decir que soy inocente y que lamento mucho su… pic.twitter.com/sKiul9qiym — Clarín (@clarincom) April 16, 2026

Sobre los audios filtrados donde se refiere a Maradona de forma despectiva en sus últimas horas, Luque admitió que habla de modo “desagradable” en privado, pero que siempre fue realista sobre el estado de salud del exfutbolista.

Asimismo, el neurocirujano aclaró que en las historias clínicas posteriores al alta de la Clínica Güemes no figura ningún tratamiento cardiológico, señalando que la falta de atención en esa área no fue su responsabilidad, sino de los médicos clínicos a cargo.

El proceso seguirá con los peritajes sobre la vivienda del ídolo, mientras la defensa de Luque intenta demostrar que el complejo entorno de Maradona fue lo que impidió una atención médica correcta.