Kimberly Loaiza explica por qué no pagó los gastos hospitalarios de su mamá y desata críticas | VIDEO

Kimberly Loaiza ha estado en el centro de la polémica desde que Steff Loaiza expuso que la youtuber y su esposo, Juan de Dios Pantoja, no pagaron la mitad de la cuenta del hospital de su mamá, a pesar de que ese había sido el acuerdo en la familia.

Kimberly Loaiza habla de los problemas con su familia

Fue a través del canal de Los Talegones, un podcast de Juan de Dios Pantoja, que Kimberly Loaiza habló sobre la situación con su familia y el motivo por el que no pagaron el 50% de los gastos hospitalarios de su madre.

El momento generó diversos comentarios en redes sociales, pues muchos aseguraron que lo que dijo parecía ser un discurso ensayado anteriormente o creado por su esposo que ella no consiguió aprenderse.

Kim aseguró que para ella, lo más importante es que su mamá se recupere próximamente y lamentó que haya una nueva polémica, pues mencionó que el Internet no olvida y revive viejos escándalos, sean o no verdad.

De acuerdo con la influencer, lo que le molestó a su hermana Steff era “que no diera el 50% de una” y mencionó que pensaba “ya he dado yo al hospital y quería saber cuándo ella iba poder ella dar al hospital directamente”, comentó.

En ese sentido, se sentía presionada y atacada por su hermana que le insistía en los pagos a los servicios de salud. “Ellos se estresaron mucho, no entiendo por qué, por la deuda del hospital. Yo también estaba estresada, pero no tanto porque ya habíamos quedado que iba a ser a pagos mensuales”, aseguró Loaiza.

Kimberly Loaiza confirma el “ABUELA ¿CUÁNTO VA A PONER USTED?”



También dice que no sabe porque TODOS están tan estresados… no sé Kim, tal vez porque son los que DIARIO ven a tú mamá. pic.twitter.com/jlcWzR5Oro — Ast (@LadyAstsay) April 23, 2026

De este modo, la famosa mencionó que era difícil dar 5 millones de golpe, por lo que les preguntaba cuándo podrían ellos aportar al gasto, ya que “necesitaba tiempo” para reunir las cantidades necesarias.

También hizo referencia a lo que Steff mencionó de como Juan de Dios le habría cobrado a su familia por unos gastos del padre de Kimberly que tuvo tras un accidente. La cantante aclaró que fue ella quien decidió cobrarle a su madre para que aprendiera una lección.

“Yo quería que mi papá aprendiera algo de esto”, dijo, “pasó algo muy similar (a lo de su mamá), ella (Steff) se enojó conmigo, hablamos, me dijo muchas cosas”, recordó y de como no lograron solucionar del todo el problema entre hermanas que esto generó.

En el video de Steff, menciona que se molestó con Juan de Dios pq su papá se accidentó y después le cobró el dinero a Doña Mary.



Ahora Kimberly Loaiza aclara que FUE ELLA quien lo hizo pq quería que su papá aprendiera una lección. pic.twitter.com/2BoM9Ip9PD — Ast (@LadyAstsay) April 23, 2026

Sobre su relación con su esposo, ella aseguró que es una persona diferente desde que nació su hija Kima, pues ahora ha sabido poner límites. En ese sentido, afirmó que su matrimonio es muy diferente a lo que su familia conoció.

“Sé que hice una excelente elección (de marido) y nadie me hará cambiar de opinión”, aseguró. Sin embargo, durante el programa, Kimberly tuvo momentos en los que parecía olvidarse de lo que contaba.

Según muchos, estos momentos en los que incluso buscó a Juan de Dios para que le ayudara a recordar, dejaban ver que “no se aprendió” el discurso que supuestamente su esposo habría planeado, de acuerdo con las teorías que lo señalan de controlar a la artista.

Por otro lado, otros usuarios en redes sociales aseguran que seguir hablando del tema a través de videos en sus canales de YouTube es una manera de monetizar con el drama familiar, otra actitud reprobable desde la perspectiva del público.