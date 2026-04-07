¿Quién es Steff Loaiza? Hermana con la que se está peleando Kimberly Loaiza

Stefanny Loaiza se ha convertido en tendencia en redes sociales a raíz del video que publicó sobre su cuñado, Juan de Dios Pantoja, a quien acusa de haber manipulado a Kimberly Loaiza, así como alejarla de su familia y mentir en medio de una crisis por la enfermedad de la madre de las influencers.

El video de Stefanny Loaiza titulado Para Juan de Dios Pantoja ya cuenta con más de 8 millones de visualizaciones y su impacto ha sido brutal, al encender las críticas en contra del creador de contenido, pero sobre la actitud pasiva de Kimberly Loaiza.

Ante ello, Kim ya reaccionó en una serie de historias de Instagram donde acusa a su hermana de haberse quedado “en el pasado” y no darse la oportunidad de conocer a su pareja en la actualidad.

¿Quién es Steff Loaiza?

Steff Loaiza es una influencer de moda y modelo. Nació en febrero del 2004 y tiene 22 años de edad. Es la hermana menor de Kimberly Loaiza y tiene otro hermano que se llama Carlos. En el pasado, ha sido nombrada en varios videos de JukiLop, por su relación sanguínea con Kimberly.

Cuenta con 4.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Por otro lado, en TikTok la mujer cuenta con 12.3 millones de seguidores y más de 500 millones de me gusta en dicha cuenta. Su canal de YouTube cuenta con 937 mil suscriptores.

Algunos de sus videos más populares en donde hace mención a su hermana, pero también ha destacado por videos de cocina donde invita a celebridades del Internet como Paolita Suárez o Karina Torres, Mirandita León y más personajes.

También ha protagonizado algunas polémicas, principalmente gracias a su relación con el productor Mario Barrón, quien le lleva varios años de diferencia y anteriormente fue pareja de Kenia Os.

Es por esto último que el romance de la influencer con el productor dio tanto de qué hablar, ya que él llegó a hablar de manera abierta en contra de Kimberly Loaiza y su esposo.

Steff Loaiza destacó en su video viral sobre Juan de Dios Pantoja cómo es mucho menos conocida que su hermana o el marido de la misma, al mencionar el motivo por el que ella no podía costear los gastos hospitalarios de su madre por si sola.