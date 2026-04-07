¿Quién es la mamá de Kimberly Loaiza y de qué está enferma?

Kimberly Loaiza está en el ojo del huracán después de haberse retirado parcialmente de redes sociales por casi dos años, pero esta vez es por la salud de su mamá, quien está hospitalizada desde hace unos meses.

Por medio de redes sociales la hermana menor de Kimberly, Stefanny Loaiza dio a conocer que ha estado visitando a su mamá en el hospital porque se encuentra internada.

De acuerdo con la información que se conoce, Mary Martínez Robledo; la mamá de las hermanas Loaiza, se encuentra enfrentando una crisis grave de salud derivada de una grave infección que incluso puso en peligro su vida.

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Stefanny compartió que incluso su madre sufrió un infarto recientemente y perdió la vida por aproximadamente 10 minutos, y que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente debido a un absceso que no lograba cicatrizar.

Steffany y Kimberly Loaiza junto a su madre, Mary Martinez ı Foto: @marymartinezrld

Polémica de Kimberly Loaiza por su mamá

La creadora de contenido comenzó a ser señalada por los usuarios en redes sociales luego de que Stefanny publicara videos en los que acude al hospital a visitar a su madre, pues todos se preguntaban dónde estaba Kimberly.

Además, tanto ella como su esposo, Juan de Dios Pantoja, fueron señalados por los pagos correspondientes a la deuda que se tiene por la hospitalización de la madre de Loaiza.

Luego de que se desatara esta polémica, Kenia Os realizó un pago de 1 millon 500 mil pesos directamente al hospital, y Stefanny Loaiza agradeció a la cantante por medio de un video en redes sociales.

Go Fund Me de la mamá de Steffany y Kimberly Loaiza ı Foto: Captura de pantalla

Apuntó que abrió una cuenta en Go Fund Me para recibir donaciones y poder cubrir los gastos hospitalarios de su mamá, pues ya no quería recibir el 50 por ciento por parte de su hermana y su cuñado.

En redes sociales los internautas han reavivado la serie de polémicas en las que se han visto envueltos los creadores de contenido, y señalan a Kimberly Loaiza por no estar en Mazatlán cuidando de su madre.

Publicaciones de Kimberly Loaiza ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, la señalan por aparentemente preferir estar con su esposo que con sus familiares; y precisan que Pantoja debería estar apoyándola para que esta pueda visitar a su madre.

En redes sociales tanto Juan de Dios Pantoja como Kimberly y Stefanny Loaiza publicaron una serie de videos y mensajes sobre la polémica, lo que ha alimentado aún más las opiniones de los usuarios.

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