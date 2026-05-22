Camila Romeo protagoniza ‘Tu mi reina, yo tu chacal’, la nueva propuesta de ViX MicrO

Tu mi reina, yo tu chacal es el más reciente estreno de ViX MicrO, la nueva apuesta de contenido de la plataforma mexicana de streaming para contar historias dentro de un formato ideal para las nuevas audiencias. La mini novela sigue la historia de Nina, una “niña bien” que por venganza busca una relación falsa con su jardinero, sin saber que quedaría encantada por el mundo que descubriría a su lado.

En entrevista para La Razón, la protagonista Camila Romeo, quien interpreta a Nina, se sinceró sobre el proceso de encarnar a un personaje en una clásica historia donde el amor se ve amenazado por las clases sociales.

“Tenía que ir soltando a esa princesita de casita de cristal para de repente estar en el barrio tomando micheladas, quitándome esa inocencia, el chacal despierta su lado más salvaje”, mencionó la protagonista y su desarrollo dentro de la ficción, “fue bien divertido tratar de hacerla encajar en un mundo donde no encaja, eso fue todo un desafío”, agregó.

ViX MicrO es una propuesta de la plataforma de streaming mexicana que está dando de qué hablar, pues ofrece producciones llenas de drama que pueden verse en un formato vertical, con los episodios de sus series manteniendo una duración reducida pero que mantiene la atención del público.

“Fueron pocos días (de grabación) e intensos. Éramos como una familia, vivíamos 24/7 juntos”, comentó ella sobre la velocidad de esta producción en particular, así como la conexión que lograron formar entre el equipo profesional.

Sobre estos nuevos formatos de contenido, Romeo expresó: “Las series micros llegaron a alimentar lo urgente que requieren los contenidos por TikTok y los vídeos cortos. Contar historias en tan poco tiempo y que en una hora y media ya pudiste ver una historia completa, me parece increíble”, sostuvo sobre la necesidad de la audiencia por inmediatez y brevedad.

Por el momento, Cami Romeo sigue trabajando en otras producciones y ha expresado su deseo de seguir creciendo profesionalmente en la televisión mexicana. Tu mi reina, yo tu chacal se estrenó este 19 de mayo a través de la plataforma de ViX y su acceso es completamente gratuito. La serie cuenta con dos temporadas con 30 episodios cada uno de una duración aproximada de un minuto y medio.