Captan a Shawn Mendes en la CDMX | VIDEO

Shawn Mendes se encuentra de visita en tierras mexicanas y la noticia encendió a sus fans del país, pues captaron en videos y fotos al cantante en las calles de la Ciudad de México junto con su pareja, la actriz Bruna Marquezine.

Fue la revista Quién la que publicó los primeros videos de Shawn Mendes en la Ciudad de México. En las imágenes, el artista aparece sentado en un restaurante con una zona al aire libre y delante de un gran ventanal.

@quiencom #ExclusivaQuién Shawn Mendes está de visita en CDMX. Captamos al cantante canadiense muy bien acompañado de su novia, la actriz brasileña Bruna Marquezine♥️ #ShawnMendes 📹@dan.brugger ♬ original sound - Quién

Como se mencionó anteriormente, lo acompaña su novia, la brasileña Bruna Marquezine y ambos lucen ropa cómoda. Ella optó por un top rayado de manga larga y unos pants grises, mientras que él llevaba una camisa sin tirantes y una gorra que después se quitó.

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Las imágenes generaron una rápida reacción entre los seguidores del músico, quienes bromearon sobre el hecho de que no ha sacado música recientemente. En ese sentido, realizaron comentarios como lo siguientes:

“Mírenlo.. ahí feliz sin sacar ni una rolita pa la banda“.

“Se le olvida ponerse a chambear”.

"Lugares donde me emperra no haber estado“.

"Díganle que se vaya a las luchas en la noche“.

“Raro es que no venga”.

Al parecer, el músico estuvo principalmente disfrutando de la zona de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, por lo que algunos fans que se lo encontraron tuvieron la oportunidad de tomarse alguna foto con él en otro momento.

I think shawn injured his hand so bad, almost two weeks and hasn’t recovered yet :( pic.twitter.com/X9LdXk3KLF — shawn mendes defender (@perfectlytried) May 22, 2026

En las fotos con fans, el músico lleva una camisa blanca sin mangas y encima una camisa azul de rayas con una cadena dorada, un look casual con el que quizás buscaba pasar desapercibido como un turista más en la zona.

Los fans también se dieron cuenta de que el famoso llevaba una férula en la mano, pues al parecer, hace casi dos semanas tuvo un accidente que resultó en una lesión de la que se está recuperando.

Shawn es uno de los muchos músicos internacionales que se han encontrado fascinados por el folklore del país. Apenas en enero del 2026, lo captaron en la Ciudad de México sin que anunciara nada en sus redes sociales.

En ese entonces, se vio al artista canadiense en un café de la colonia Juárez, donde no tardó en ser reconocido por fanáticos con los que accedió a tomarse fotos y firmar autógrafos.

Desde hace tiempo, los fans de Shawn Mendes se encuentran a la expectativa de nueva música, aunque su último lanzamiento fue en octubre del 2025, con un EP de 4 canciones.