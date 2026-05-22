Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | VIDEO

Miley Cyrus ha recibido su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood, un importante reconocimiento que la coloca como una de las figuras más importantes dentro de la industria del entretenimiento.

Así revelaron al estrella de Miley Cyrus en el Paseo de la Fama de Hollywood

Fue este viernes 22 de mayo que Miley Cyrus recibió la estrella en el Paseo de la Fama durante una ceremonia en la que fue acompañada por la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda, Donatella Versace, quienes ofrecieron un breve discurso para la artista.

#MileyCyrus' new star is revealed on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/hcHr62luWz — Variety (@Variety) May 22, 2026

Anya recordó lo importante que ha sido Miley para las jóvenes generaciones: “Tenía 10 años, acababa de regresar de unas vacaciones en Florida con mis padres y aferraba contra mi pecho mi preciada revista J-14 para adolescentes. En la contraportada, una hermosa chica con una peluca que se convertiría en el modelo para el peinado de todas las estrellas del pop desde entonces se llevaba un dedo a los labios. Y supe que esto (y ella) iban a ser enormes”, recordó.

La también actriz que dio a vida a Hannah Montana en el exitoso programa homónimo de Disney Channel, arrancó su carrera con el icónico personaje de la cantante con una doble vida, lo cual se convirtió en un fenómeno global entre el público juvenil.

A través de los años, la celebridad se ha encargado de reinventarse en más de una ocasión y lanzar canciones icónicas como ‘Party in the USA’ o ‘Flowers’; esta última siendo la que le hizo ganar sus primeros Grammy. Esto ocurrió en el año 2024 en la categoría de Mejor Interpretación Pop Solista y en Mejor Grabación del Año.

Ahora, tras 20 años de trayectoria artística, la celebridad recibió un reconocimiento que reunió a decenas de fans desde un día antes de que se llevara a cabo el evento clave en su historia como artista.

Miley Cyrus has received her star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/zrFJzlFH0S — Pop Base (@PopBase) May 22, 2026

“Mi padre solía decir que un rascacielos comienza con un martillo neumático. ¡Y lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama!”, reflexionó ella durante su discurso al aceptar la estrella número 2 mil 845 de la zona.

Su nombre fue colocado en el 7011 de Hollywood Boulevard, frente a la popular cadena de museos de cera Museo Madame Tussauds. Se trata de una de las calles más concurridas de Los Ángeles.

La estrella en el Paseo de la Fama representa uno de los máximos honores para artistas con trayectoria destacada en cine, televisión, música y espectáculos en Estados Unidos, “representa la inmortalidad de su legado”.