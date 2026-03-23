Hannah Montana: ¿A qué hora y dónde ver el especial por el 20 aniversario de la serie?

¡Hannah Montana está de regreso! Desde el 2025 se anunció que Miley Cyrus regresaría al personaje de la estrella pop con una doble vida en un especial para celebrar los 20 años de la icónica serie de Disney Channel que la lanzó al estrellato en los años dos mil.

A dos décadas del estreno de la serie original, el especial por el aniversario de Hannah Montana busca celebrar la serie que definió a una generación entera e incluirá una entrevista íntima a la cantante estadounidense.

El especial de Hannah Montana presenta una entrevista exclusiva y en profundidad con Miley Cyrus, quien ofrece una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop y al impacto duradero que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo.

¿Cuándo se estrena Hannah Montana?

El especial se estrena este 24 de marzo de 2026, fecha elegida porque coincide con el aniversario del primer episodio transmitido en Disney Channel en 2006.

En México, el especial estará disponible a la 1:00 de la madrugada del martes 24 de marzo; cabe mencionar que el estreno será simultáneo en la plataforma. Te dejamos los horarios en el resto de Latinoamérica:

México y Centroamérica — 1:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá — 2:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Caribe — 3:00 a.m.

Argentina, Chile, Brasil y Uruguay — 4:00 a.m.

Miley Cyrus confesó que la idea de revisitar el mundo de la serie de Disney fue de su madrina, Dolly Parton, quien le dijo que manifestara el reencuentro. “Creo que incluso Disney a veces olvida la conexión entre Hannah y yo. No es solo una serie. Veo a diario lo importante que es Hannah para la gente. Cuando viajo, me traen merchandising de Hannah. Me preguntan: “¿Harás otra temporada alguna vez?”, explicó.

El especial promete ser un viaje emocional para una generación entera, pues Cyrus regresará al icónico papel que la catapultó a la fama y marcó su vida y carrera. Además, interpretará canciones como The Best of Both Worlds y The Climb por primera vez en más de 15 años.

La grabación del especial tuvo lugar en los estudios Sunset Gower de Hollywood, donde más de 200 fans fueron testigos del regreso de la estrella. Se sabe que además de Miley Cyrus, veremos de vuelta también a Selena Gómez. Los fans esperan también poder ver a otras celebridades de Disney+.