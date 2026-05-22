Christian Nodal se sincera: ‘No creo que sea un buen ejemplo de nada’ | VIDEO

Christian Nodal se sinceró durante una entrevista con Javier Paniagua sobre la música y las presiones que enfrenta como figura pública, donde aseguró que no se considera un ejemplo para el público y que ha llevado mucha terapia a través del tiempo.

Nodal se sincera sobre su vida

Fue durante una conversación de casi una hora con Javier Paniagua que Christian Nodal se sinceró sobre sus nuevas expectativas musicales y cómo enfrenta hoy en día las presiones de la industria y que recibe por parte del público.

El intérprete de ‘Cazzualidades’ aseguró sentirse muy tranquilo “en la vida en general” pese a que “han sido años muy difíciles”. En ese sentido, se dijo “tranquilo con lo que hay y con lo que uno hace” en lugar de tratar de comprender porqué pasan las cosas.

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Al ser cuestionado de cómo se enfrenta a los comentarios de terceros, El Forajido replicó: “Pues que no se lidia, hermano. Al final del día la gente es libre de opinar y de hacer y deshacer. Es mucho más fácil destruir que crear algo”, comentó.

Además, aseguró que su único compromiso es con la música: “Eso es lo que yo soy uno, yo no represento nada más que eso: música. No creo que sea un buen ejemplo de nada. Y lo veo así, hermano”, dijo.

“Los años te van ayudando y uno también va haciéndose la idea de que es inevitable, es un negocio. Ya no tomo nada personal. Al final del día es lo que es”, señaló sobre cómo ha conseguido que lo que dicen de él ya no le afecte de manera personal.

También comentó que la terapia ha sido un gran aliado en su vida personal: “Yo llevo mucha terapia pa’ llegar a donde estoy. Seguramente me falta mucha más pa’l futuro, pero sí, yo creo que cada quien busca su balance. Mi balance está en hacer música que amo”.

Recordemos que el músico se convirtió en un personaje muy criticado después de que en mayo del 2024, terminara su noviazgo con Cazzu, quien se encontraba en posparto) y a los pocos días confirmó su romance con Ángela Aguilar, con quien se casó en Roma el mismo mes.

Después de esto, una serie de críticas contra la joven pareja generaron declaraciones desafortunadas de parte de Ángela y Nodal con la intención de reparar la imagen que el público tenía sobre ellos.

A la fecha, la pareja recibe fuertes señalamientos por parte del público por diversas acciones, rumores y comentarios que circulan sobre ellos en redes sociales. Algunos incluso aseguran que las carreras de Ángela Aguilar y Christian Nodal se encuentran en grave riesgo por la mala opinión del público sobre ellos.

Entrevista completa a Christian Nodal