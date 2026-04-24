Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos tras rumores de separación | FOTO

Tras varias semanas envueltos en rumores sobre una posible separación, Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en una foto que rápidamente se hizo viral para desmentir las especulaciones sobre una posible separación en el matrimonio.

Y es que diversos comunicadores como Javier Ceriani o Gustavo Adolfo Infante hablaron sobre la supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal a raíz de la polémica por el video musical de ‘Un Vals’, donde compararon a la modelo con Cazzu, la ex del cantante.

Revelan detalles de la supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ı Foto: IG: @laondafest

Entre el escándalo por el que aseguraban que la hija de Pepe Aguilar estaba furiosa y las declaraciones de El Forajido sobre la cancelación de su boda por cuestiones de seguridad en Zacatecas, el público comentaba que el amor entre los famosos había llegado a su fin a casi dos años de haberse casado.

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos

Fue el creador de contenido Kunno quien compartió a través de redes sociales un video en el que podemos ver a la pareja abrazada con un atardecer de fondo.

La imagen es bastante oscura, pero se alcanzan a percibir de manera clara los rostros de perfil de ambos artistas, quienes aparecen abrazados. No se aprecia la expresión de él, pero ella sonríe de manera amplia y ambos llevan lentes de sol.

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos ı Foto: IG: @papikunno

En otra historia, el influencer publicó una segunda foto en la que los podemos ver a los tres en un avión. Nodal se encuentra sentado en un asiento y su vez, Ángela está en sus piernas.

Pero Kunno se cuela en la foto al colgarse del costado del sillón para unirse al abrazo de la pareja de cantantes de regional mexicano. “Felices los tres”, expresa el creador de contenido con un emoji de risa.

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos ı Foto: IG: @papikunno

Christian Nodal, mientras tanto, realizó publicaciones donde presume que su casa está llena de rosas,. “Aguascalientes, me decoraron toda la casa con sus flores”, celebró y realizó varias publicaciones.

Después, publicó unas fotos de él con su caballo y finalmente, compartió nuevas postales con su esposa, con quien se le puede ver montando a caballo, incluyendo el tema ‘Lo tienes todo’ de Julión Álvarez y su Norteño Banda como un mensaje celebrando su amor con la artista.

Por su parte, Ángela Aguilar se ha mantenido más discreta en su cuenta de Instagram al evitar publicar algo diferente a su trabajo, pues está estrenando un cover de la canción ‘Chinita de ojos negros’.