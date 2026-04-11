Christian Nodal revela quién seleccionó a la modelo de su polémico video

La controversia por el video musical “Un Vals” alcanzó un punto de aclaración oficial. Tras los señalamientos en redes sociales sobre el parecido entre la modelo Dagna Mata y la esposa y ex pareja del cantante, Ángela Aguilar y Cazzu , tanto Christian Nodal como su equipo de producción rompieron el silencio para deslindar al artista de cualquier intención detrás del casting.

A través de sus historias de Instagram, Nodal sorprendió con un mensaje de resignación que sugiere un control corporativo sobre su carrera.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso… Pero mi voz siempre será de ustedes”.

Dedicó unas palabras a través de su Instagram ı Foto: Redes sociales

Con estas palabras, el sonorense marcó una distancia definitiva entre su voluntad personal y los productos visuales que lanza su sello discográfico, enfatizando que las interpretaciones del público escapan a su control.

El director asume la responsabilidad

Desde Madrid, el director del videoclip, Juan Antonio Barbazán, ofreció una rueda de prensa virtual para aclarar el origen de la modelo y el proceso de edición.

Respecto a la producción del clip, Barbazán fue tajante al señalar que la decisión final recayó en la disquera JG Music y no en Christian Nodal, confirmando que el cantante no participó en la validación del material.

El director admitió ante medios como Billboard Español que existió un error de previsión, pues la producción no anticipó el impacto que tendría el casting ni las comparaciones que surgirían.

Finalmente, aclaró que el concepto es simplemente un recurso técnico de pantalla partida con “artistas de figuración”, lo que descarta cualquier teoría sobre supuestas indirectas personales en la narrativa visual.

La polémica llega justo con el estreno de su nuevo disco. Mientras otros videos son más elaborados, la sencillez de “Un Vals” hizo que en redes sociales muchos criticaran a la disquera, acusándola de usar la vida privada de Nodal como una estrategia de publicidad.

Con estas declaraciones, el equipo busca cerrar las críticas contra la modelo y el cantante, dejando en el aire la duda sobre cuánto control real tiene Nodal sobre su propia narrativa.