Las frutinovelas han ganado popularidad en las últimas semanas pues se han retomado historias como Yo soy Betty, la fea que captan la atención de millones de usuarios de redes sociales. Del mismo modo, se han convertido en un espacio donde los grandes dramas del mundo espectáculo son reproducidos, tal es el caso del de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu.

La polémica historia entre los cantantes de regional mexicano y la artista argentina es una de las que más versiones tiene dentro del universo de las frutinovelas.

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu: El drama hecho frutinovela

Desde hace días, en redes sociales como Instagram y TikTok circulan videos de más de dos minutos donde se resume este triángulo amoroso de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, donde se retoman frases como “Fan de su relación”, “Voy a ser tía”, “Aquí no se rompió ningún corazón”, dichas por la hija de Pepe Aguilar.

También hay disponibles versiones más largas de hasta tres o cuatro partes, donde plasman desde la historia de amor entre la argentina y el sonorense, incluyendo el nacimiento de la pequeña Inti, hasta llegar a la polémica entrevista que tuvo Nodal con Adela Micha.

En las frutinovelas, los protagonistas se convierten en frutas y plantas que representan sus personalidades y el papel que juegan en la historia. Ángela Aguilar aparece como una manzana, Cazzu se convierte en una uva y Christian Nodal en un nopal.

Y para completar el cuadro, Pepe Aguilar entra en escena como una papaya con traje de mariachi, quien hace lo imposible para limpiar la reputación de su hija usando sus contactos y dinero.

En otras versiones, Ángela es un plátano, mientras que Nodal y Cazzu son sandías. Los personajes son llamados Sandy Christian y Banana Aguilar.

En otro clip que circula en TikTok Ángela Aguilar es representada por un plátano con un vestido bordado y es llamada Banana Aguilar. Al mismo tiempo, sale Christian Nodal, llamado Banana Nodal, vestido de mariachi y con tatuajes en la cara, quien le declara su amor a la protagonista mientras caminan de la mano en Paseo de la Reforma.