En Apártense, soy el rey del capital, Cassius pasó seis años en el extranjero construyendo el imperio financiero más poderoso del mundo bajo el nombre de “Sr. S”, incluso ayudando al presidente a llegar al poder.

Al regresar a su país para pedirle matrimonio a Isabella, ella lo rechaza, cegada por la riqueza y convencida de que sólo el misterioso Sr. S es digno de ella. Al mismo tiempo, un pequeño favor lo lleva a casarse inesperadamente con Freya, la CEO de Mirror Media.

Durante la inauguración de un negocio de Isabella, Cassius es humillado una y otra vez, sin que ella sospeche su verdadera identidad. Finalmente, cansado de los desprecios, decide revelar quién es realmente y reclamar todo lo que alguna vez le entregó, dispuesto a recuperar su lugar y su poder.

Apártense, soy el rey del capital ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Apártense, soy el rey del capital: ¿Dónde ver la serie?

Apártense, soy el rey del capital es una producción de la plataforma ReelShort, la cual se puede disfrutar tanto desde su página web como mediante su aplicación móvil, disponible para descarga gratuita en dispositivos inteligentes.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros 13 capítulos están disponibles de forma gratuita.

Aunque la serie fue creada originalmente en inglés, ReelShort publicó una versión con subtítulos en español y otra doblada al español.

Otra opción para ver la serie es TikTok o YouTube, donde los fans de la historia han publicado resúmenes y episodios de Apártense, soy el rey del capital. Puedes buscar en el perfil djcruzconhumor.

Otras series que te pueden gustar:

Mi Despiadado Rey de la Mafia: También conocida como Atada por Vendetta: Dormir con el enemigo, cuenta la intensa historia de Vivian, una joven cuya vida cambia drásticamente tras la muerte de su padre. Rechazada y expulsada de su hogar por su madrastra, Catherine, y su hermanastra Olivia, Vivian queda en completa desprotección. Poco después, es secuestrada y víctima de trata, hasta que aparece Damien Russo.

Cuando el lamento del amor vuelve a tocar: La violinista Christy Lane enfrenta una situación desgarradora cuando es obligada a traicionar al hombre que ama, atraviesa una etapa marcada por la pobreza y un embarazo que complica aún más su vida. Una enfermedad progresiva le arrebata la capacidad de tocar su instrumento, dejándola sin aquello que la definía.

Cómo Enamorar A Un DILF: Sigue a Camila, una bella joven que se desempeña como pasante en una exitosa empresa. Sin embargo, un mensaje filtrado expuso las fantasías que ella tenía con su jefe. Humillada, con el corazón roto y aún perdidamente enamorada, intenta seguir adelante, pero cuando el peligro acecha, Franco (su jefe) es quien la salva.