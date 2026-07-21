¿Cómo se pronuncia el apellido de Fede Vigevani y cuál es su nombre completo?

Fede Vigevani es uno de los grandes nombres de La Casa de los Famosos México 2026, quien fue revelado el pasado domingo 19 de julio, causando furor en la comunidad en línea, pues se trata de uno de los creadores de contenido más destacados.

Sin embargo, hay que reconocer que a pesar de ser una de las figuras hispanas más conocidas entre el público joven que conoce las redes sociales, muchos no sabían de él y dudan incluso de cómo pronunciar su nombre. Te contamos a continuación cómo se hace y otros detalles.

El nombre de Fede Vigevani

El nombre completo de Fede Vigevani es Federico Augusto Vigevani de Arce. Su apellido se pronuncia originalmente como Vishévani. Sin embargo, al ser un apellido de origen italiano, la mayoría de las personas lo pronuncian de manera más castellanizada simplemente como Vigevani,

Nació el 1 de octubre de 1994, por lo que actualmente tiene 31 años de edad. Es originario de Montevideo, Uruguay pero vive desde hace tiempo en Ciudad de México, donde logró desarrollar su carrera como creador de contenido.

El famoso formó parte del grupo de YouTube conocido como Dosogas de 2014 a 2018, donde obtuvo bastante reconocimiento en plataformas de contenido. En ese equipo, creaba videos de bromas y cámaras ocultas grabadas en Montevideo.

Fede estudió diseño gráfico y comenzó a subir videos regularmente en 2014, aunque en junio de 2009 fue cuando debutó en YouTube con un video titulado La Mejor Joda Por Celular! (Excelente) cuando tenía apenas 15 años de edad.

Poco después de volverse un influencer constante, subió su primer video viral en el que usaba el esmalte de uñas rojo de su madre para crear arte.

Además de esto, Fede Vigevani también ha mostrado interés por la música. Fue en el año 2018 que el músico lanzó su primer sencillo como solista titulado ‘Te encontré’. Fue uno de los presentadores de los Kids’ Choice Awards México 2021, junto al dúo musical Skabeche.

En 2023 debutó su espectáculo El mundo de Fede Vigevani en el Teatro de Verano de Montevideo antes de presentarse ocho veces en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

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