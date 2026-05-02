Calendario de pagos Pensión Bienestar Mayo-Junio 2026: ¿Cuándo cobras según tu apellido?

La espera terminó para los millones de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La Secretaría de Bienestar se prepara para realizar el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, en el cual los derechohabientes recibirán el monto constitucional de 6,400 pesos.

Sin embargo, este mes el calendario tiene una particularidad, debido a que el 1 de mayo (viernes) es día de descanso obligatorio por el Día del Trabajo y las instituciones financieras permanecen cerradas, el inicio de los depósitos se recorrerá al lunes siguiente.

¿Cuándo inicia el pago de la pensión?

Se estima que la dispersión de fondos en el Banco del Bienestar comenzará formalmente el lunes 4 de mayo de 2026. Como es costumbre, el pago se realizará de manera escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido paterno para evitar aglomeraciones.

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Calendario tentativo de pagos (Mayo 2026)

Basado en los esquemas de pago previos y la logística de la dependencia, este es el orden proyectado para el depósito:

4 de mayo: A

5 de mayo: B

6 y 7 de mayo: C

8 de mayo: D,E F

11 y 12 de mayo: G

13 de mayo: H,I,J,K

14 de mayo: L

15 y 19 de mayo: M

20 de mayo: N, Ñ, O

21 de mayo: P, Q

22 y 25 de mayo: R

26 de mayo: S

27 de mayo: T, U, V

28 de mayo: W, X, Y, Z

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Recomendaciones para el cobro seguro

Para que el proceso sea ágil y sin contratiempos, las autoridades recomiendan lo siguiente:

No acudas antes de tiempo: El sistema libera el recurso exactamente el día asignado a tu letra; acudir antes solo generará filas innecesarias.

Tu dinero está seguro: No es obligatorio retirar todo el efectivo el primer día. El dinero permanece en tu cuenta y puedes disponer de él en cualquier momento posterior.

Paga con tarjeta: Puedes utilizar tu tarjeta del Banco del Bienestar para pagar directamente en supermercados, farmacias y establecimientos con terminal bancaria, evitando cargar efectivo.

Cuida tus datos: No compartas tu NIP con desconocidos y recuerda que el personal del banco nunca te pedirá tus claves personales.

Se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar para cualquier ajuste de último minuto en estas fechas.