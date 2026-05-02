¿Quién es Yeraldine Bonilla y de qué partido es la gobernadora interina de Sinaloa?

Yeraldine Bonilla Valverde, quien fungía como secretaria General de Gobierno, asumió como gobernadora interina de Sinaloa, luego de la licencia temporal solicitada por el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya.

Yeraldine Bonilla Valverde forma parte del gabinete estatal desde octubre de 2025 y marcó un precedente al convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno en Sinaloa.

Yeraldine Bonilla Valverde, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa e inició su carrera en el servicio público enfocada en la atención comunitaria, el desarrollo social y el acompañamiento a sectores vulnerables.

Yeraldine Bonilla Valverde se integró a la vida política de la mano de Morena en 2018, año a partir del cual y hasta 2021 fungió como diputada local en el Congreso del Estado.

El Congreso estatal designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, tras la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya por más de 30 días.https://t.co/gVgsTZfFsx pic.twitter.com/Q0fFjV62QL — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 2, 2026

Del 11 de noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2024, Yeraldine Bonilla Valverde se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa.

Posteriormente, del 25 de agosto de 2023 al 6 de septiembre de 2023, Yeraldine Bonilla Valverde fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

Dentro de la administración de Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde fue nombrada secretaria general de Gobierno de Sinaloa, uno de los cargos locales de mayor importancia, ubicado solo por debajo del gobernador.

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FGR