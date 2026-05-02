Yeraldine Bonilla Valverde es propuesta como gobernadora interina de Sinaloa

En el Congreso de la entidad

Yeraldine Bonilla Valverde fue propuesta como gobernadora interina de Sinaloa este sábado por el Congreso local, tras la licencia de Rubén Rocha.

El Congreso de Sinaloa propuso a Yeraldine Bonilla como encargada de despacho del gobierno estatal durante la sesión a la que se llamó esta mañana

En caso de ausencia del Gobernador de Sinaloa, la Constitución lcoal establece mecanismos específicos para garantizar la continuidad del gobierno.

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De acuerdo con el Artículo 58, cuando la falta del gobernador es temporal y no excede los 30 días, la persona titular de la Secretaría de Gobierno asume el cargo como encargada del despacho. Sin embargo, si la ausencia se prolonga más allá de ese periodo, el Congreso local debe nombrar a un gobernador interino mediante el voto de la mayoría absoluta de los diputados presentes.

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FGR