Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rubén Rocha Moya

La mañana de este sábado el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya.

Derivado de las investigaciones en su contra -a raíz de las acusaciones hechas en su contra de parte de Estados Unidos por un presunto vínculo con el crimen organizado-, la noche del viernes Rubén Rocha Moya presentó una solicitud de licencia para separarse del cargo como gobernador de Sinaloa.

“Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda comisión republicana”, dijo Rubén Rocha Moya.

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Esta mañana, por unanimidad de 38 votos, y a mano alzada, el Congreso de Sinaloa avaló la licencia como gobernador de Rubén Rocha Moya.

El presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, abrió un receso para que la Comisión de Gobernación delibere para elegir al sucesor de Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya no se presentó a la sesión extraordinaria legislativa de este sábado.

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FGR