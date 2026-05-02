Hallan 7 cuerpos con posible tortura en Aguascalientes

Elementos de la Defensa resguardan la zona del delito para iniciar las indagatorias en Aguascalientes.

LOS CADÁVERES de cinco hombres y dos mujeres con huellas de tortura e impactos de bala fueron localizados este viernes en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, a medio kilómetro en los límites de Luis Moya, Zacatecas.

Habitantes de la comunidad de Mesillas alertaron a las corporaciones policiacas sobre la presencia de las víctimas en una zona cercana a la carretera estatal. Autoridades presumen que el asesinato habría ocurrido en otro lugar y, posteriormente, los cuerpos fueron abandonados en ese punto.

El secretario de Gobierno de Aguascalientes, Antonio Arámbula, indicó que tienen indicios que refieren que las personas fueron privadas de la libertad y ejecutadas en Zacatecas para posteriormente ser arrojadas en territorio hidrocálido.

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El Tip: Las autoridades de ambos estados analizan las grabaciones y otros indicios registrados en las cámaras C5 para reconstruir los movimientos registrados antes del hallazgo.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas informó que mantiene una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales para realizar acciones orientadas al esclarecimiento de los hechos.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Aguascalientes procesaron la escena y trasladaron los restos al Servicio Médico Forense (SMF) para su identificación, bajo la hipótesis de que los cuerpos fueron trasladados al sitio.

5 hombres y dos mujeres fueron ejecutados

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni se han proporcionado mayores detalles sobre su asesinato.

De manera preliminar, se investiga si los responsables podrían haber ingresado desde Zacatecas o si los hechos ocurrieron en esa entidad y los cuerpos fueron trasladados al estado vecino.

Ante la posibilidad de que el multihomicidio se haya registrado en Zacatecas o los responsables operen en esta entidad, se ha desplegado un operativo policiaco interestatal en búsqueda de los responsables, sin que, hasta el momento, se haya informado de alguna detención.

Medios locales señalaron que cerca de la zona existen cámaras de videovigilancia del sistema C5, las cuales podrían aportar información sobre los vehículos o personas que trasladaron los cuerpos.