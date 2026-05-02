Accidente vial en Nayarit deja 11 muertos

LA VOLCADURA de un camión en el municipio de Amatlán de Cañas dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas y al menos 16 lesionadas, informó la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (FGJ).

Según la autoridad, seis personas murieron en el lugar, mientras que otras cinco perdieron la vida posteriormente en hospitales, a consecuencia de las lesiones sufridas. La Fiscalía detalló que “personal especializado ya se encuentra en el lugar”, donde participan elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, quienes realizan el procesamiento de la escena y las diligencias.

Corporaciones de emergencia y seguridad, se enfocan en la atención a víctimas y en la integración de la investigación.

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Entre las personas identificadas están: Dereck Uriel Hernández Núñez, de 2 años; Valeria Núñez Flores, de 22; Jonathan Uriel Hernández Corona, de 28; Saúl Ríos Estrada, de 23; Diego Armando Gallegos, de 23; María de Jesús Navarro Herrera, de 42; Andrés Rodríguez Gutiérrez, de 39; Jairo Jesús Rodríguez Navarro, de 8; Luz Elena Mendoza, de 25; Paola Núñez Flores, Juan Milán García; María Guadalupe Reyes Gutiérrez, de 35; Camila Jiseel Alcalá Reyes, de 13; Alejandro Ibisai Cuevas Osegueda, de 12; Ruth Selene Osegueda Mejía, de 45 y Rodrigo Rodríguez Gutiérrez, de 38 años.

Autoridades nayaritas señalaron que varias de las víctimas son originarias de Jalisco, por lo que se mantienen en coordinación con instancias de esa entidad.

El vehículo presuntamente se dirigía hacia el balneario El Manto cuando ocurrió el percance. Elementos de Protección Civil de los municipios de Ixtlán del Río, Ahuacatlán y Amatlán de Cañas participaron en las labores de rescate, atención prehospitalaria y traslado de los lesionados.

La FGJE indicó que continúan los trabajos para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas del accidente: “Las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para recabar información precisa y garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones”, señaló la institución.