Juan de Dios Gámez pide licencia como presidente municipal de Culiacán; Miriam Ramos asume como interina

Ana Miriam Ramos asumió como presidenta municipal interina de Culiacán, tras licencia de Juan de Dios Gámez.

El presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, pidió licencia temporal a su cargo, después de lo cual, inmediatamente, asumió como interina Ana Miriam Ramos Villarreal.

La solicitud de licencia ocurre en el contexto de las acusaciones de Estados Unidos a políticos y funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre quienes se incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también pidió licencia temporal para facilitar las investigaciones.

🚨El Cabildo de Culiacán convocó a una sesión extraordinaria esta noche a las 11:15 horas. Se desconocen los motivos.



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Fue precisamente minutos después de que Rocha Moya anunciara su solicitud que el ayuntamiento de Culiacán convocó a reunión extraordinaria de cabildo.

En esta reunión, se dio a conocer que Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también figura en la lista de señalados por Estados Unidos, pidió licencia temporal a su cargo, la cual fue aprobada inmediatamente.

🚨Aquí el orden del día de la sesión extraordinaria de Cabildo en la que el presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitó licencia temporal a su cargo.



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Por lo anterior, Ana Miriam Ramos Villarreal asumió la presidencia municipal interina de Culiacán.

Durante la sesión, se cuestionó que no haya estado presente el mismo presidente municipal.

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