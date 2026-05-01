Accidente de camión turístico en Nayarit deja al menos 11 muertos y más de 30 heridos | VIDEO

En un nuevo hecho trágico para el turismo mexicano, un camión de pasajeros se volcó mientras transitaba una carretera en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, hechos por los cuales fallecieron al menos 11 personas y más de 30 resultaron heridas.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes 1 de mayo cuando un camión que circulaba sobre el citado municipio, desde Tlaquepaque, Jalisco, perdió el control y volcó, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta. El vehículo se dirigía al balneario “El Manto”, y transportaba a familias con motivo de esparcimiento.

De manera preliminar, se reportó que por estos hechos fallecieron 10 personas y al menos otras 25 resultaron heridas.

No obstante, posteriormente la Fiscalía de Nayarit emitió un comunicado en el cual actualizó la cifra de decesos, y puntualizó que, al más reciente corte, eran al menos 11 las personas fallecidas y más de 30 heridas, sin precisar este último dato. Seis de las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, y otras cinco en hospitales.

En una comunicación aparte, el Gobierno de Nayarit informó que, desde el primer momento, acudieron al lugar de los hechos equipos de emergencia.

Entre ellos, Protección Civil, Cruz Roja, corporaciones de seguridad municipal y estatal, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

🚨​ La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirma el fallecimiento de 11 personas (6 en el lugar y 5 en hospitales), tras la volcadura de un autobús turístico. https://t.co/9f4aieJwRX pic.twitter.com/uYKohmNOa6 — Azucena Uresti (@azucenau) May 1, 2026

El Gobierno de Nayarit detalló que la atención al accidente contó con la atención del estado vecino de Jalisco, debido a que la unidad salió de Tlaquepaque.

En el mismo sentido, informó que los heridos habían sido distribuidos en varios hospitales: 18 en nosocomios del estado de Jalisco; dos en el ISSSTE La Cantera, en Tepic, y una más, en estado grave, en un centro en Tala, Jalisco.

Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, ordenó la activación de medidas de apoyo a las familias de las víctimas, incluyendo la cobertura de gastos funerarios y acompañamiento institucional a través del sistema DIF estatal.

Mientras que la Fiscalía estatal detalló que continúa trabajando de manera coordinada para recabar información precisa y garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones. Aseguró que, conforme estas avancen, se actualizará la información.

Finalmente, las autoridades indicaron que los cuerpos de las cinco víctimas que fallecieron en hospitales permanecen bajo resguardo de la Fiscalía, mientras continúan las labores de identificación forense.

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