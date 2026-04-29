Gobernación garantiza acceso público a playa

VISTA de la playa Las Cocinas de Nayarit, punto de polémica, en imagen de archivo.

Luego de que se realizaran manifestaciones contra la construcción de un proyecto turístico en Punta Mita, Nayarit, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunció que encauzará una ruta de diálogo con habitantes y desarrolladores para garantizar el libre acceso público a las playas, particularmente a Las Cocinas.

La Razón publicó ayer que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, confrontó a pobladores del municipio de Bahía de Banderas, a los que llamó “delincuentes”, por oponerse a un megaproyecto hotelero que, señalaron, incumple la normatividad, atenta contra las especies del lugar e impide el acceso público a la zona de playas.

EL DATO: EL GOBERNADOR de Nayarit, Miguel Navarro, confrontó hace días a pobladores, a los que llamó “delincuentes”, por oponerse al megaproyecto hotelero de Punta Mita.

Los vecinos se manifestaron en contra de la construcción de una pared que construye la inmobiliaria Grupo Dine frente al Hotel Montage, sobre zona federal marítima terrestre propiedad de la nación y, por lo tanto, de uso público.

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En un comunicado emitido ayer mismo, la Secretaría de Gobernación mencionó que, en una acción coordinada, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno de Nayarit, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y representantes de la empresa desarrolladora, sostendrán mesas de diálogo para atender los planteamientos de la comunidad, revisar el avance de los trabajos en playa Las Cocinas y dar seguimiento a las evaluaciones técnicas y ambientales correspondientes.

“La Secretaría de Gobernación reitera que el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente, por lo que será un eje central en las decisiones relacionadas con la obra”, mencionó la Segob.

También indicó que habrá supervisión técnica y acciones de verificación, con la participación de autoridades ambientales, con el fin de asegurar que cualquier obra o intervención en la zona se realice con apego a la ley, en beneficio de la comunidad.

La Segob dejó en claro que la inversión deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno, a la vez que contribuya a la generación de empleos y al desarrollo económico local.

“La Secretaría de Gobernación, junto con el gobierno del estado, mantendrá la interlocución con las partes involucradas y continuará impulsando soluciones institucionales, pacíficas y responsables”, dijo.

El 27 de abril, los pobladores de Punta Mita se manifestaron en contra de la obra. Desde muy temprano, cerraron el paso vehicular en el crucero hacia Higuera Blanca, paralizando el tránsito en esta importante vía de comunicación en el estado.

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Decenas de personas se dieron cita en el lugar y bajo consignas de protesta como “no somos delincuentes”, pidieron a las autoridades suspender la obra.

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, intentó mediar con los inconformes, pero no tuvo éxito y terminó por marcharse.

De igual manera, al lugar de la protesta arribaron decenas de policías estatales, quienes discutieron con los manifestantes y les cerraron el paso.

Además de la cancelación de la obra, los habitantes de Bahía de Banderas también pidieron que haya una reparación de daños para que se vuelva a dejar el lugar tal cual estaba, ya que sostienen que ha habido destrucción del ecosistema.